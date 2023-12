Quem matou Agatha na novela Terra e Paixão?

A mãe de Caio (Eliane Giardini) botou o terror na novela Terra e Paixão desde o seu retorno para Nova Primavera, fez inimigos, movimentou tramas e agora se despede da história de Walcyr Carrasco com um assassinato misterioso. Quem matou Agatha? Nos próximos capítulos, o público tentará descobrir o responsável pelo crime.

Angelina matou Agatha em Terra e Paixão?

Antes a fiel escudeira de Agatha, Angelina se tornou uma das principais suspeitas da morte de Agatha entre o público. Isso porque a governanta enfim viu a verdadeira fase da vilã maquiavélica de Eliane Giardini e ganhou uma bela decepção amorosa.

Desde que Agatha conseguiu o que tanto queria - se casar com Antônio para ficar perto de sua fortuna - ela vem desprezando a pobre empregada. Além disso, a personagem de Inez Viana percebeu que Agatha tem envenenando o patrão e correu atrás de Caio (Cauã Reymond) para contar tudo.

Com isso, Angelina pode ser a responsável pela morte da malvada, tanto por não ter tido seu amor correspondido e ele ter se transformado em ódio e ressentimento, como em uma tentativa desesperada de tentar salvar a vida de Antônio, que está por um fio por culpa da vilã.

Irene é a assassina de Agatha na novela?

Por enquanto, Irene é uma das suspeitas mais óbvias da morte de Agatha na novela Terra e Paixão, pois a mãe de Caio descobriu o maior segredo da vilã, a de que ela foi responsável pela morte de Daniel, pois estava tentando acabar com a vida do enteado vivido por Cauã Reymond.

A megera ficou sabendo da verdade por meio de Ramiro (Amaury Lorenzo) e resolveu confrontar a rival, deixando claro que ia derrubá-la. A malvada ainda convocou uma coletiva de imprensa com direito a presença da polícia para poder acabar com Irene na frente de todos, o que deixou a personagem de Gloria Pires em pânico.

Por isso, Irene pode ser de fato a assassina da vilã, já que não teve pena de matar outras pessoas que ameaçavam revelar seu segredo, como o capanga Sidney (Paulo Roque) e o mecânico Ernesto (Eucir de Souza) e ainda tentou assassinar Caio para que ele parece de investigar o acidente de Daniel.

Petra e Luigi

Embora Luigi seja um golpista, ele nunca matou ninguém, assim como Petra, que é uma mocinha que já sofreu de tudo na novela. No entanto, tudo pode acontecer na obra de Walcyr Carrasco e a dupla está possessa de raiva contra Agatha, o que pode culminar em um crime passional, quem sabe até mesmo um acidente.

Para quem perdeu os últimos capítulos de Terra e Paixão, Agatha resolveu desmascarar o italiano para deixá-lo longe da sucessão dos La Selva. Já com Petra sua rivalidade é outra, pois a garota vivida por Debora Ozório descobriu que ela é a mãe de Hélio (Rafa Vitti) e que os dois foram para Nova Primavera no intuito de roubar a família, o que a deixou devastada.

Além disso, Petra e Luigi estão muito preocupados com a saúde de Antônio e já perceberam que a piora no quadro do fazendeiro tem relação com Agatha, o que pode fazer com que eles decidam agir contra a megera.

Hélio e Caio

Filhos de Agatha, a dupla não tem tantos motivos para matar a vilão de Giardini quanto outros personagens, mas não são excluídos totalmente da lista de suspeitos por conta da maldade da mãe, que afetou ambos na novela.

Em um ato de desespero, Caio poderia ser o responsável por tirar a vida da matriarca para proteger o pai, pois ele descobriu que o ricaço estava sendo envenenado por conta das ervas que Angelina roubou da vilã e levou para Jurecê (Daniel Munduruku). Além disso, outro motivo poderia ser sua amada Aline (Barbara Reis), que está grávida e já entrou na mira de Agatha e até foi vítima de armação da vilã para ser presa.

No caso de Hélio, o rapaz pode ser responsável pelo assassinato se Agatha colocar a vida de Petra em perigo. O rapaz já mostrou que se apaixonou de verdade pela moça e não concordava mais com os termos da mãe para o golpe nos La Selva. A vilã ameaçou a vida da mocinha antes, então não seria grande surpresa se ela tentasse acabar com a jovem, o que culminaria em Hélio tentando protegê-la.

Jussara e Gentil

Outros suspeitos que também entram na lista de quem matou Agatha é Jussara (Tatiana Tiburcio) e Gentil (Flavio Bauraqui). No caso de um deles ser o assassino, o motivo seria provavelmente pela segurança de Aline.

Jussara prometeu acabar com a megera se ela tocasse em sua filha novamente e é uma mãe muito protetora. Já Gentil se sentiu muito culpado depois que Agatha incriminou a mocinha na tentativa de assassinado contra Antônio ao usar a arma que ele deu nas mãos de Aline. Além disso, ele tem um passado difícil com a vilã, pois foi abandonado por ela com Jonatas (Paulo Lessa) ainda pequeno.

