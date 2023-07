Em destaque na novela Terra e Paixão como o personagem trambiqueiro Luigi, o ator Rainer Cadete é bem diferente do italiano na vida real e tem responsabilidades de verdade, como um filho. O ator de 36 anos de idade se tornou pai cedo e tem uma relação bastante próxima com o herdeiro.

Quem é a mãe do filho de Rainer Cadete?

O ator Rainer Cadete tem apenas um filho, o jovem Pietro Cadete, de 16 anos de idade, fruto do relacionamento que o famoso teve com a ex-bailarina do Faustão Lily Alvez, de 39 anos - que antes usava o nome artístico Aline Alves.

O ex-casal se conheceu muito antes de começaram a trabalhar na televisão. O primeiro contato entre eles surgiu quando Rainer Cadete estava com 15 anos de idade. Lily entrou de penetra no aniversário do rapaz e eles acabaram virando amigos, segundo contou em entrevista ao Extra, em 2015. Depois, a amizade virou romance e eles começaram a se relacionar. O filho do casal veio algum tempo depois e Rainer se tornou pai aos 19 anos de idade.

Rainer e Lily ficaram juntos durante algum tempo após virarem pais, mas se separaram quando o menino ainda era pequeno. Apesar do término, eles continuaram com uma relação amigável, além de aparecem em fotos juntos, como em momentos ao lado de Pietro. Em 2015, quando Rainer Cadete se destacou nas telinhas por causa de seu trabalho em Verdades Secretas, Lily foi entrevistada por vários portais sobre o ator, como o Gshow, e rasgou elogios para o antigo o ex-companheiro. Na época, Pietro estava com 8 anos.

Rainer Cadete e o filho Pietro são muito próximos. Tanto o rapaz quanto o famoso publicam o tempo todo nas redes sociais fotos e vídeos lado a lado, lembranças de viagens e eventos juntos. Pietro aparece também ao lado de vários amigos de profissão do ator, como Gil Coelho, Bianca Bin, Monique Fradique, entre outros.

Declarações entre os dois também é algo comum em seus perfis. Em abril, no dia do aniversário de 16 anos de Pietro, Rainer Cadete publicou uma série de fotos ao lado do filho e escreveu: "Pietro, meu filho, quando você nasceu, nasceu também uma nova versão de mim. Nasceu o pai babão, apaixonado, impressionado com cada um dos seus passos. Eu fico deslumbrado em te ver crescer".

Pouco dias depois, Pietro fez o mesmo em seu perfil e devolveu a homenagem: "um coração que bate fora do meu peito, mais um ano se passa e nosso amor nunca foi desfeito. Obrigado por bombear minha felicidade e devastar minha tristeza, te amo pai".

Pietro se formou no ensino fundamental no ano passado e agora segue no ensino médio. O rapaz tem interesse em poesia e tem um perfil especial dedicado ao assunto. Na página @poematasincera, que criou em abril de 2023, ele publica alguns vídeos em que recita arte. Além disso, ele estuda teatro e sonho em atuar como o pai um dia, segundo contou o rapaz em papo com a Quem, em junho deste ano.

Veja também - Ramiro de Terra e Paixão: Amaury Lorenzo tem filhos?

Com quem Rainer Cadete está hoje em dia?

O ator Rainer Cadete não assume novos relacionamentos há algum tempo. Seu último namoro conhecido foi com a modelo Taianne Raveli, com quem esteve entre 2015 e 2017. Nos anos seguintes, o momento que chegou mais perto de falar de relacionamentos publicamente foi em papo no canal Põe na Roda, do YouTube, em fevereiro de 2022, quando revelou que é pansexual, termo usado para definir pessoas que se atraem por outros indivíduos, independentemente do gênero.

Na novela Terra e Paixão, seu personagem, o golpista Luigi, é cheio de romances. O italiano picareta se casou com Petra (Debora Ozorio) por interesse no dinheiro da moça, teve um caso com Gladys (Leona Cavalli), além de se envolver também com Anely (Tatá Werneck).

Leia também - Qual o segredo de Mara em Terra e Paixão?