Qual o segredo de Mara em Terra e Paixão?

Caminhoneira é brigada com Nina

O segredo de Mara em Terra e Paixão pode estar relacionado a um antigo envolvimento com Nina (Kizi Vaz). As duas já deixaram claro que não gostam de estar na presença uma da outra, mas ainda não revelaram qual foi o motivo da briga que as tornaram inimigas.

O que houve entre Mara e Nina?

Mara e Nina se relacionaram no passado, mas o envolvimento terminou com uma briga entre as duas. A tensão entre elas está cada vez maior, que não perdem a oportunidade de alfinetar uma a outra quando se encontram.

Uma nova discussão trouxe uma pista sobre qual é o segredo de Mara, já que a caminhoneira cita que Nina está com ciúmes da aproximação dela com Menah (Camilla Damião).

"Eu sei muito bem que tipo de visita você faz. A menina tem alguma ideia de quem você é?", questiona a namorada de Jonatas (Paulo Lessa). "Ela gosta de mim, se é o que você quer saber", responde a personagem de Renata Gaspar.

Nina rebate: "Então... Você reatou com seu marido... Só que, de repente, sente esse impulso... E volta à vida anterior". Mara não aceita a provocação e afirma que a nova funcionária da pousada está enciumada. "Eu podia responder à altura, mas... Como você tá com ciúmes... Vou deixar pra lá", diz a caminhoneira.

Pelo tom da conversa de Nina e Mara, é possível que a mulher esconda ser bissexual ou homossexual e mantém o casamento com Elias (Lourinelson Vladmir) apenas pelas aparências. No entanto, cada vez mais próxima de Menah, ela já admitiu ter sentimentos pela professora.

Ainda não há previsão de quando o segredo de Mara será revelado em Terra e Paixão. Mas para alívio dos fãs das personagens, a caminhoneira e Menah devem engatar um namoro mais adiante na novela, conforme informado na sinopse do folhetim.

O que vai acontecer nos próximos capítulos de Terra e Paixão?

O resumo de Terra e Paixão dos próximos capítulos não traz novidades sobre Mara, mas mostra mais acontecimentos nas vidas de Nina e Menah.

A filha de Gentil (Flávio Bauraqui) será vítima da vingança de Antônio (Tony Ramos), que armará para dar o troco no agricultor após ser preso por tráfico de drogas. O empresário mandará Sidney (Paulo Roque) estuprar a professora.

No entanto, Menah vai conseguir escapar do ataque do peão, mas causará preocupação em Gentil e Jonatas ao demorar para chegar em casa. O agricultor vai encontrar Antônio, chamando o ricaço de assassino e perguntando sobre o paradeiro de sua filha.

A professora chegará acompanhada de Angelina (Inez Viana) na sala da fazenda e contará ao pai tudo o que aconteceu. Jonatas aconselhará Gentil a não provocar mais Antônio.

Já Nina vai colocar um ponto final no namoro com Jonatas. Os dois já haviam rompido uma vez, mas agora o término do relacionamento deve ser definitivo.

Quem é Mara em Terra e Paixão?

Mara e Menah devem continuar se aproximando nos próximos capítulos da trama. Antes mesmo da estreia, já era de conhecimento público que Walcyr Carrasco abordaria o relacionamento entre duas mulheres.

“Espero que o beijo entre elas aconteça, senão vai ser muito esquisito. Até entendo que a novela está no começo e não queiram acelerar as coisas, mas acho que vai rolar. Vai ter muita revolta se não rolar, até minha (risos). Rolar, é naturalizar duas pessoas que se gostam e querem ficar juntas”, disse Renata Gaspar em entrevista à Heloisa Tolipan em junho deste ano.

Além do romance entre a professora e a caminhoneira, a novela também traz o envolvimento entre Ramiro (Amaury Lorenzo) e Kelvin (Diego Martins).

Terra e Paixão não é a única novela da Globo que está abordando relacionamentos LGBTQIA+. Em Vai na Fé, o público acompanha o namoro de Clara (Regiane Alves) e Helena (Priscila Sztejnman), mas as personagens têm sofrido com a censura de seus beijos, o que gerou reclamações nas redes sociais.

