Lumiar morre em Vai na Fé? O final da advogada na novela

Ao abandonar o abusivo Theo (Emilio Dantas), Lumiar (Carolina Dieckmann) pôde enxergar a verdadeira face do vilão. A personagem se assustou com as revelações da índole do amado e sua integridade física foi colocada em risco. Agora que abandonou Theo, Lumiar correrá perigo e pode morrer em Vai na Fé?

O que vai acontecer com Lumiar em Vai na Fé

Ao que tudo indica, Lumiar não vai morrer em Vai na Fé e ainda terá um arco de redenção nesta reta final da trama que a levará a duelar contra Theo. Segundo apurou a coluna de Fabio Augusto, do Observatório da TV, agora no começo de julho, os primeiros passos da personagem de Carolina Dieckmann no desfecho do folhetim serão marcados pela perda da mãe.

Em estado terminal devido a uma doença fatal e sem cura, Dora vai morrer na novela. Nos próximos capítulos, Lumiar irá para o retiro e ficará por lá durante os últimos dias da mãe. Por conta do último desejo de Dora, a advogada vai se reconciliar com Lui (José Loreto) e voltará a conversar com o músico depois de atritos recentes entre a dupla.

Ainda segundo o colunista, é bem provável que Lumiar termine a trama ao lado de Lui. Desde que os dois descobriram que não são irmãos, a relação entre eles mudou e com a reconciliação a pedido de Dora, a dupla vai se aproximar cada vez mais.

Por fim, a redenção de Lumiar virá um pouco mais tarde, quando ela virar aliada de Ben. O ex-casal irá se acertar de vez e a advogada enfim pedirá perdão por todas as suas atitudes e conclusões equivocadas em relação a Theo. Ben e Lumiar se juntarão para derrotar Theo e colocá-lo na cadeia, por isso retomarão a parceria do escritório de advocacia.

Em breve, Lumiar passará por um momento traumático em Vai na Fé, sua mãe Dora morrerá em seus braços. Com a ficção e a realidade bem próximas, a atriz Carolina Dieckmann já passou por uma experiência parecida. Em agosto de 2019, a mãe da famosa, Maíra Dieckmann, teve um mal súbito e morreu no colo da atriz, dormindo. Carolina informou o público e amigos pelas redes sociais e relatou o ocorrido, além de escrever um longo texto em homenagem a mãe.

A atriz falou sobre assunto com o site oficial da emissora da novela, no final de maio, e disse se sentir segura para emprestar sua experiência da vida real para compor o que sua personagem vai viver a seguir na trama de Rosane Svartman: "perdi minha mãe e tenho a oportunidade de dar à Lumiar esse terreno tão fértil de uma dor recente e ao mesmo tempo tão conhecida. Quando você dá ao personagem uma dor que você já frequentou é muito diferente de quando você vive aquilo pela primeira vez".

Quando acaba Vai na Fé?

Os dias estão contados e Vai na Fé já tem data para acabar. O folhetim das 7 se despede das telinhas no dia 11 de agosto, com seu último capítulo inédito. No dia seguinte, 12 de agosto, sábado, o público poderá rever as últimas cenas da produção, que depois ficará disponível na íntegra no catálogo da Globoplay.

A partir do dia 14 de agosto, segunda-feira, estreia no lugar da obra de Rosane Svartman a novela Fuzuê, do autor Gustavo Reiz, conhecido por vários trabalhos na Record TV, como Belaventura (2017 - 2018), Escrava Mãe (2016) e Dona Xepa (2013).

A história de Fuzuê será estrelada pela atriz Giovana Cordeiro, que vive a mocinha vendedora de biojoias Luna, e Marina Ruy Barbosa, que será a vilã Preciosa. Elas são irmãs por parte de pai, mas cresceram sem saber disso. Preciosa só descobrirá a verdade quando receber a herança do pai e nos documentos descobrir sua relação com Luna e também a localização de uma fortuna perdida.