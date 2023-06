Dora morre em Vai na Fé? O que acontece no final da novela

Dora morre em Vai na Fé na reta final da novela das sete. Sofrendo com um câncer agressivo, a hippie interpretada por Claudia Ohana será uma das personagens que darão adeus ao folhetim nos capítulos finais, em uma cena que promete emocionar o público.

De quê Dora morre em Vai na Fé?

A morte de Dora acontece apenas nos últimos capítulos da trama de Rosane Svartman, conforme adiantado pelo jornalista André Romano do Observatório da TV. A cena será bastante triste e trará os personagens emocionados.

Depois do falecimento da hippie, alguns desfechos vão começar a se desenhar na novela. É possível que Lumiar (Caroline Dieckmann) fique com Lui Lorenzo (José Loreto) após a relação com Theo (Emílio Dantas) fracassar. Já Fábio (Zé Carlos Machado) deve se acertar com Wilma (Renata Sorrah).

Depois de receber o diagnóstico do câncer agressivo, Dora pediu para Ben (Samuel de Assis) fazer um documento que permita que os aparelhos sejam desligados, caso ela seja internada, para que ela possa partir em paz. O médico informou a hippie que a doença é irreversível e que o tratamento apenas prolongaria o seu tempo de vida.

Em cenas que estão em exibição na trama, a personagem também decidiu montar o Teatro da Dora, no refúgio, para manter seu legado nas artes vivo. Ainda não há previsão de quando as cenas da morte de Dora devem ir ao ar - por enquanto o público segue acompanhando o tratamento da mãe de Lumiar e a inauguração do espaço voltado para as artes.

A morte de Dora não deve ser a única na reta final do folhetim. Ao menos mais um personagem deve dizer adeus de forma trágica nos capítulos finais do folhetim de Rosane Svartman. É possível que Theo não chegue ao final da novela vivo após um embate com seu sócio Orfeu (Jonathan Haagensen). O cerco para o vilão também vai ficar cada vez mais fechado com as acusações de violência sexual cometidas por eles começando a vir à tona.

Quando termina a novela Vai na Fé?

Vai na Fé termina em 11 de agosto, sexta-feira. Com dois meses de exibição pela frente, o folhetim ainda tem muita história para contar.

A partir do dia 14, o público passa a acompanhar Fuzuê, primeira novela do autor Gustavo Reiz na Globo. A trama chega no horário com uma história de mistério e caça ao tesouro. A protagonista é Luna (Giovana Cordeiro), uma jovem carismática que está em busca de sua mãe, a ex-cantora Maria Navalha (Olívia Araújo), que desapareceu misteriosamente.

Luna conta com a ajuda de Nero (Edson Celulari), dono da loja de quinquilharias Fuzuê, onde Maria Navalha foi vista pela última vez. Ao longo da trama, a jovem vive um triângulo amoroso com Miguel (Nicolas Prattes), filho do empreendedor, e Jefinho Sem Vergonha (Micael Borges), um aspirante a cantor sertanejo.

A protagonista não sabe, mas ela é irmã da vilã Preciosa (Marina Ruy Barbosa), uma poderosa dona de uma joalheria que está em busca de um tesouro escondido em baixo da loja Fuzuê. A antagonista descobre a existência de sua irmã e da fortuna após a morte de seu pai Cesar Montebello (Leopoldo Pacheco), que deixa documentos com a localização de onde está a grana.

Além dos protagonistas, também estão no elenco os atores Douglas Silva, Lilia Cabral, Ary Fontoura, Zezeh Barbosa, Hilton Cobra, Eber Inácio, Ingrid Klug, Maria Flor Silva, Guilhermina Libânio e mais.

