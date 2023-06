História da novela Fuzuê: o enredo da substituta de Vai na Fé

Com suas primeiras cenas já em processo de gravação nos estúdios da Globo, a novela Fuzuê vai ganhando forma para substituir Vai na Fé na faixa das 19h enquanto o folhetim de Rosane Svartman caminha em direção a sua reta final. Criada por Gustavo Reiz, que trabalha em seu primeiro folhetim para o canal, a trama contará com um tesouro perdido, um desaparecimento misterioso, triângulo amoroso e a busca de duas irmãs.

Qual a sinopse da novela Fuzuê

A história da novela Fuzuê discutirá relações familiares, desejos e realizações pessoais usando a jornada de duas garotas que não sabem que são irmãs. A mocinha desta trama é Luna (Giovana Cordeiro), uma mulher simples que produz biojoias e vive no Bairro de Fátima, no centro do Rio de Janeiro. Ela está atrás de sua mãe, a ex-cantora Maria Navalha (Olivia Araújo), que desapareceu sem deixar qualquer rastro e foi vista por último na loja Fuzuê, que pertence ao ex-feirante Nero de Braga e Silva (Edson Celulari).

Excêntrico, Nero é pai de Miguel (Nicolas Prattes), um advogado que acabou de deixar Portugal e retornou ao Brasil. Ao conhecer Luna, ele tem um grande papel na busca pela mãe da moça, o que acaba aproximando a dupla. O interesse romântico entre eles é atrapalhado pelo triângulo amoroso com o cantor sertanejo Jefinho Sem Vergonha (Micael Borges), que mantém uma relação cheia de idas e vindas com Luna.

Do outro lado dessa história está a antagonista da novela Fuzuê, a bela e poderosa Preciosa, empresária vivida por Marina Ruy Barbosa. Filha de Bebel Montebello (Lilia Cabral) com Cesar Montebello (Leopoldo Pacheco), sua trajetória começa quando ela recebe a herança do pai. Em meio a papelada, ela descobre duas informações essenciais: a primeira é a localização de um tesouro perdido e a outra é que tem uma irmã de quem nunca ouviu falar, ninguém mais, ninguém menos que Luna.

Preciosa é casada com o deputado Heitor (Felipe Simas), um homem manipulador que só quer saber de poder e dinheiro. Esta é a segunda vez que Marina Ruy Barbosa e Felipe Simas interpretam um casal nas telinhas. Em 2015, a dupla fez sucesso com os mocinhos Eliza e Jonatas em Totalmente Demais, de Rosane Svartman e Paulo Halm.

A novela Fuzuê está prevista para estrear no dia 14 de agosto de 2023. O folhetim de Reiz vai permanecer nas telinhas até o primeiro semestre de 2024.

Quem é o autor da novela Fuzuê?

Natural de Niterói, no Rio de Janeiro, o autor Gustavo Reiz tem 41 anos de idade e escreve novelas, séries, livros e peças. Sua estreia na televisão foi em 2005, com a novela Os Ricos Também Choram para o SBT. A história se inspirava em uma trama mexicana de mesmo nome e tinha como protagonista a atriz Thaís Fersoza.

Pouco tempo depois, em 2007, ele migrou para a Record TV e fez parte do time de escritores da novela Luz do Sol. Seu primeiro projeto solo na emissora foi a minissérie bíblica que contou a história de Sansão Dalila, em 2011.

Nos anos seguintes, Gustavo Reiz permaneceu na Record e trabalhou ao lado de Marcílio Moraes na série Fora de Controle (2012), que mostrava o universo das investigações policiais do Rio de Janeiro. No ano seguinte, ele estreou sua primeira novela no canal, Dona Xepa, baseada na peça homônima de Pedro Bloch que contava a história de uma humilde feirante interpretada por Ângela Leal.

Após escrever roteiros para a série Milagres de Jesus (2014), o autor Gustavo Reiz entregou suas duas últimas novelas para a emissora de Edir Macedo: Escrava Mãe e Belaventura.

A primeira delas foi lançada entre 2016 e 2017 e contava a história da escrava Juliana (Gabriela Moreyra), moça que foi criada com Teresa (Roberta Gualda) e Maria Isabel (Thais Fersoza), filhas do coronel Custódio (Antônio Petrin). Já seu último trabalho no canal foi ao ar entre 2017 e 2018 e se passava no século 15, mostrando uma disputa de trono e guerras por territórios em um lugar chamado Belaventura.

Gustavo Reiz foi contratado pela TV Globo em 2019, mas a pandemia do covid-19 paralisou o setor de dramaturgia da emissora durante um período, o que acabou adiando os projetos do autor. Só que agora em 2023 é que o niteroiense faz sua estreia no canal com a história da novela Fuzuê, que marcará a faixa das 7 nos próximos meses.

Próximas estreias na TV Globo

Além da novela Fuzuê, a TV Globo tem outras estreias já confirmadas para os próximos meses. Algumas se tratam de reprises, como na faixa Edição Especial, e as demais são inéditas.

Mulheres de Areia: folhetim estrelado por Gloria Pires em 1993, a obra de Ivani Ribeiro vai substituir Chocolate com Pimenta na faixa Edição Especial e estreia no dia 26 de junho.

Remake de Elas por Elas: baseada na obra de 1992 de Cassiano Gabus Mendes, a produção está prevista para assumir a faixa das 18h no fim de setembro, no lugar de Amor Perfeito.

Remake de Renascer: a nova versão de Renascer, obra de 1993 de Benedito Ruy Barbosa está prevista para substituir Terra e Paixão na faixa das 21h em meados de janeiro de 2024.

A Vovó Sumiu (título ainda provisório): de Daniel Ortiz, o folhetim tem previsão de ocupar a faixa das 19h em 2024, depois da novela Fuzuê.

