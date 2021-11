Lupita vai se vingar de Lota em Nos Tempos do Imperador; saiba como

Lota em Nos Tempos do Imperador vai estragar os planos de seu marido, Batista (Ernani Moraes), com a amante Lupita (Roberta Rodrigues). A mulher tomará uma atitude inesperada e se vingará da rival de forma inusitada.

Lupita vai surrar Lota em Nos Tempos do Imperador

No capítulo previsto para ir ao ar na próxima segunda-feira, dia 22 de novembro, Lupita vai dar uma surra em Lota com uma vara de marmelo. As cenas acontecerão quando a mulher estiver deitada na cama, só com as roupas de baixo, pronta para receber uma massagem.

Lupita vai bater com força nas costas de Lota em Nos Tempos do Imperador, que gritará de dor, o que chamará a atenção das escravas da fazenda e Batista, que aparecerá no quarto para saber o que está acontecendo. Batista então tirará a amante do local e conversará com ela no corredor sobre o futuro da esposa.

O momento de fúria de Lupita durante a “massagem” de Lota em Nos Tempos do Imperador acontecerá porque a mulher vai estragar o esquema dos amantes de curtirem sem a baronesa do café por perto.

Lupita e Batista esperavam que Lota fosse com a Condessa de Barral para a Europa. A viagem até a França daria um descanso a ambos da presença da personagem de Paula Cohen, mas a mulher não viaja com a amante de Dom Pedro II e estraga os planos do casal de ficarem sozinhos.

Futuro de Lupita na novela das 6

De acordo com a página oficial de Lupita no site da novela, a moça vai se apaixonar de verdade por Batista no futuro do folhetim das 6. Nas informações sobre a personagem de Roberta Rodrigues, é revelado que o começo do caso não passou de uma brincadeira para ela, além de ser uma forma de arranjar dinheiro e sua sonhada liberdade, no entanto, depois de um tempo ao lado do marido de Lota em Nos Tempos do Imperador, a cativa vai ter sentimentos reais pelo homem.

