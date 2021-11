A novela Nos Tempos do Imperador se aproxima dos momentos em que será mostrado um acontecimento histórico que marcou as Américas, a Guerra do Paraguai. Ao misturar personagens reais e fictícios, a trama das seis aborda episódios que estão registrados nos livros de história. Saiba quem foi a enfermeira baiana que atuou na Guerra do Paraguai.

Enfermeira baiana que atuou na Guerra do Paraguai

Anna Nery – também conhecida como Ana Néri ou Ana Nery – foi a enfermeira baiana que atuou na Guerra do Paraguai. Chamada Anna Justina Ferreira, ela nasceu na Vila da Cachoeira do Paraguaçu, na Bahia, em dezembro de 1814 e adotou o sobrenome Nery/Néri quando se casou com o capitão da Marinha Antônio Isidoro Néri, aos 23 anos de idade.

De acordo com jornalista, professor e autor Paulo Stucchi, que estudou a fundo a Guerra do Paraguai para um projeto de mestrado da USP e escreveu o livro Menina – Mitacuña sobre o conflito, Anna Nery não era enfermeira de formação, ela aprendeu o ofício na prática para acompanhar os filhos que se alistaram na Guerra do Paraguai.

Além disso, Stucchi contou ao DCI que as famílias acompanharem os parentes no front era uma prática comum. “Sobretudo quando o alistamento de jovens e crianças começaram por parte do exército Guarani”, completou.

Segundo a Agência Brasil, Anna conseguiu atuar como enfermeira na Guerra do Paraguai porque enviou uma carta ao presidente da Província da Bahia, o conselheiro Manuel Pinho de Sousa Dantas, em que se ofereceu para ser voluntária no tratamento dos feridos. Assim, ela viajou para o Rio Grande do Sul e aprendeu as noções básicas do ofício com as irmãs de caridade da irmandade de São Vicente de Paulo.

Por conta de seu destaque como enfermeira na Guerra do Paraguai, Anna Nery recebeu espaço na mídia, um decreto de Dom Pedro II que determinou uma pensão vitalícia para ela e foi homenageada com a Medalha Geral de Campanha e a Medalha Humanitária de Primeira Classe.

Enfermeira vai aparecer na novela Nos Tempos do Imperador?

A enfermeira baiana que atuou na Guerra do Paraguai vai ganhar cenas na novela estrelada por Selton Mello.

A jornalista disse que Susana Ribeiro é cotada para o papel e que a personagem aparecerá na reta final do folhetim, com uma importante participação na trama de Thereza Falcão e Alessandro Marson.

Leia também – Quem foi a primeira médica do Brasil