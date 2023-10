Perfumista paga procedimento cirúrgico com dinheiro roubado de Zoé

Maira volta a enxergar em Todas as Flores?

Maíra (Sophie Charlotte) passará por uma cirurgia para recuperar a visão nos próximos capítulos de "Todas as Flores" depois de roubar uma grande quantia de dinheiro de Zoé (Regina Casé) e utilizar os recursos para financiar a operação. No entanto, o sucesso da cirurgia é incerto, como explica o médico, e serve como ponto de virada entre a primeira e a segunda fase da novela, quando a protagonista decide se vingar de sua mãe e de Vanessa (Letícia Colin).

Como Maira recupera a visão em Todas as Flores?

A protagonista Maira vai recupera parcialmente a visão após a cirurgia, que será apresentada no capítulo 45. Maíra já não será mais completamente cega, mas ainda enfrentará dificuldades em enxergar. A novela retrata como a perfumista percebe o mundo através de uma imagem bastante embaçada.

Maíra compartilhará apenas com Judite (Mariana Nunes) e Pablo (Caio Castro) o resultado da cirurgia, escondendo a verdade de Zoé e Vanessa, que acreditarão que a protagonista permanece totalmente cega até a reta final da novela.

A personagem também enganará Zoé, fingindo perdoá-la por tê-la enviado para a fazenda e por ter raptado seu filho, Rivaldinho. A criminosa utilizará a criança como forma de manter Maíra sob seu controle e até considerará a possibilidade de vender o bebê para a quadrilha de tráfico humano, após ser convencia por Vanessa, como uma maneira de se livrar do verdadeiro herdeiro de Rafael (Humberto Carrão).

Ao longo da trama, Zoé começará a desconfiar de que Maíra está se comportando de forma diferente. A vilã notará a filha observando certos lugares e estranhará o fato de ela estar frequentemente usando óculos escuros.

A visão parcial da perfumista será crucial para que ela recupere o filho e fuja da prisão - sim, Maíra será presa na reta final de Todas as Flores, ao fingir fazer parte de uma quadrilha de tráfico humano como parte de um plano para colocar Galo (Jackson Antunes) contra Zoé.

Maíra (Sophie Charlotte) fica com baixa visão após a cirurgia - Foto: Reprodução/Rede Globo

Quando Zoé descobre que Maíra voltou a enxergar?

A megera só descobre que a filha não é mais cega no último capítulo de Todas as Flores. Maíra vai até a casa em Angra dos Reis onde a vilã está após quebrar as duas pernas e ficar refém de Vanessa e Pablo (Caio Castro), que querem roubar a fortuna que Humberto (Fábio Assunção) desviou da Rhodes.

A criminosa acredita que a filha irá ajudá-la, mas Maíra não só revela que voltou a enxergar como também humilha a mãe. A perfumista encara Zoé nos olhos enquanto ela clama por ajuda. "Maíra! Bem que eu percebi que você estava diferente. Você está enxergando?", pergunta. "Fiz uma cirurgia e agora tenho baixa visão", revela. A essa altura da trama, a antagonista já terá descoberto que foi a perfumista quem roubou seu dinheiro.

O último capítulo da trama e a revelação de Maíra devem ir ao ar nas primeiras semanas de dezembro, quando a novela chegar ao fim. Apesar de Todas as Flores ter apenas 85 capítulos e um ritmo acelerado originalmente, a emissora está fazendo cortes. A primeira parte do folhetim chega ao fim em apenas um mês no ar.

A segunda leva de capítulos da trama tem como foco a determinação de Maíra de se vingar da mãe e da irmã. No entanto, a protagonista se envolve em dezenas de planos falhos e acaba tendo pena das vilãs no capítulo final, ajudando-as a sair da casa em Angra. O desfecho foi bastante criticado pelos internautas que assistiram à exibição original no Globoplay, já que a esperada vingança da perfumista não ocorre como esperado.