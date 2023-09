Ainda em 2023? Quando acaba Todas as Flores na TV Globo

Sucesso do Globoplay, a novela Todas as Flores agora é exibida de segunda a sexta-feira na TV Globo, mas por ser uma produção criada para o streaming, a novela é bem menor do que os folhetins habituais exibidos na TV aberta. A data de quando acaba Todas as Flores na Globo já tem previsão.

Que dia termina a exibição de Todas as Flores na TV aberta

A exibição de Todas as Flores na TV Globo tem previsão de acabar entre a segunda e terceira semana do mês de dezembro. Essa data é possível prever pela quantidade de capítulos que ainda serão exibidos do folhetim, que teve seu início na televisão aberta no dia 4 de setembro.

O folhetim teve 85 capítulos no total pela Globoplay, mas tem ganhado uma nova edição nas telinhas e por isso será um pouco menor. Conversamos com a assessoria da TV Globo para confirmar o número exato de capítulos da nova transmissão e cravar a data, mas ainda não obtivemos resposta.

Todas as Flores foi dividida em duas partes em seu lançamento oficial, um com capítulos entre outubro e dezembro de 2022 e a outra entre abril a junho de 2023, mas o público pode ficar tranquilo porque na TV Globo não haverá essa divisão e será possível assistir tudo de uma vez. Quem está ansioso pelos desdobramentos da trama e não quer esperar pelos episódios diários, pode assistir a novela completa na Globoplay.

Exibida durante os dias úteis da semana, por volta das 22h25, Todas as Flores tem tido altos e baixos na audiência, mas ainda tem bons números para a faixa de horário. Em sua primeira semana conquistou uma média de 15,3 pontos e na semana seguinte conseguiu se superar, alcançando os 20 pontos, segundo dados do Kantar Ibope.

Ainda não se sabe o que vai entrar no lugar do folhetim a partir de dezembro, quando a trama se despedirá das telas. Essa faixa não costuma ter novelas e após o folhetim das 21h, a Globo exige geralmente programas, filmes, jogos ou realities, dependendo da época do ano. A próxima novela original da Globoplay será Guerreiros do Sol, que fará uma releitura da história de Lampião e Maria Bonita. A estreia é só em 2024 e se for sucesso como Todas as Flores, pode também acabar na TV aberta no futuro.

Veja - Próxima novela das 6, Elas por Elas já passou na Globo ou é inédita?

Todas as Flores vai ter continuação?

Ao que tudo indica, Todas as Flores não terá continuação, apesar do sucesso na Globoplay. Como a novela ganhou um número pequeno de capítulos, o que não é comum para folhetins, teve exibição no streaming e a divisão de lançamento em duas fases, muita gente confundiu a produção com uma série, mas é importante saber que essa não é a realidade da produção, que é de fato uma novela, que até chegou a ser cotada para aparecer na faixa das 9 da emissora.

Além de ser pouco comum que novelas ganhem continuações e várias temporadas, o autor João Emanuel Carneiro já está ocupado com outro projeto. Por enquanto, ele está cotado para escrever uma novela para a faixa das 9, prevista para estrear depois do remake de Renascer, substituta da atual Terra e Paixão. Assim, ele ficaria impedido de escrever novos capítulos da história da protagonista Maíra (Sophie Charlotte) e da vilã Zoé (Regina Casé).

No entanto, se a emissora decidir em algum momento dar continuidade para a história - como fez com Verdades Secretas - será possível porque a maior parte dos mocinhos e vilões chegaram ao final da trama com vida. CUIDADOS COM O SPOILER: nos últimos capítulos, Maíra foi inocentada e acabou feliz ao lado de Rafael (Humberto Carrão), Zoé confessou e pagou por seus crimes, acabando sem nada ao lado de Vanessa (Letícia Colin).

Leia também - Quem morre em Todas as Flores, nova novela da faixa das 22h