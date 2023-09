Agora na TV, quantas temporadas tem Todas as Flores ?

Um sucesso na Globoplay, Todas as Flores agora será exibida na TV aberta e atingirá um público ainda maior. Escrita por João Emanuel Carneiro, a exibição diferente do folhetim, que contou com uma quantidade menor de capítulos do que o habitual e divisão entre suas fases, faz o público questionar a dinâmica da produção, se são várias temporadas, se vai ter continuação, entre outros. Entenda quantos episódios e temporadas tem o folhetim, entre outros detalhes.

Todas as Flores tem duas partes

A exibição de Todas as Flores na Globoplay foi dividida em duas partes. A primeira metade da história foi lançada em capítulos semanais entre outubro e dezembro de 2022 e a segunda foi ao ar de abril a junho de 2023, o que totalizou 85 capítulos.

No entanto, é importante entender que o termo "temporada" é usado para séries. Embora seja mais curta do que os folhetins habituais da TV aberta, que ultrapassam com facilidade os 100 capítulos, Todas as Flores é uma novela e não uma série. Por isso, a divisão entre parte 1 e 2 da trama não é considerada uma separação entre temporadas. O formato foi usado por conta da diferença de exibição em um produto na TV aberta e no streaming.

Antes chamada temporariamente de Olho por Olho, Todas as Flores foi considerada para a faixa das 9 da TV Globo. Enquanto ainda estava dando seus passos iniciais, ela foi cotada como a substituta do remake de Pantanal. Porém, os planos da emissora mudaram ao longo do caminho, assim o folhetim de João Emanuel Carneiro ganhou uma redução de episódios e foi enviado para a Globoplay, enquanto Travessia, de Gloria Perez, foi adiantada na fila do canal e ocupou a faixa após o desfecho de Pantanal.

Devido ao formato diferenciado com as divisões entre partes e a exibição diretamente no streaming, muita gente se perguntou se Todas as Flores teria uma continuação. Até hoje, não há nenhuma informação da TV Globo que indique tal ideia. Com exceção de Verdades Secretas, que fez sucesso na televisão aberta em 2015 e depois ganhou continuação inédita na Globoplay em 2021, as novelas do canal não costumam ter continuações, mesmo as de grande audiência.

Porém, por ser um produto original da Globoplay, Todas as Flores também poderia ser uma exceção, já que foi sucesso na plataforma. Durante o lançamento de seus capítulos, o folhetim ficou no Top 10 de produções mais assistidas do streaming e também teve grande repercussão nas redes sociais.

Que dia vai passar Todas as Flores na Globo?

Todas as Flores vai ser exibida de segunda a sexta-feira na TV Globo, exceto em dias que for realizada transmissão de algum jogo de futebol no canal. O folhetim irá ao ar sempre depois da novela Terra e Paixão, por volta das 22h25. A estreia será no dia 4 de setembro e a novela terá um número total de capítulos menor na emissora, por conta de uma reedição da trama. A programação da Globo mostra que alguns dias a transmissão será de quase duas horas, o que significa que mais de um episódio será exibido por vez.

Observando o padrão da plataforma streaming, não é esperado que essa reedição seja adicionada na Globoplay, pois Verdades Secretas 2 também foi ao ar na TV aberta depois do lançamento na Globoplay e no catálogo do site estão disponíveis apenas os capítulos originais da trama, sem os cortes realizados pela Globo.

Como Todas as Flores na Globoplay é liberado apenas para clientes do serviço, para assistir o folhetim sem pagar nada é só conferi-lo na exibição da Globo. No caso de não ter um aparelho de televisão disponível, você pode assistir a transmissão do canal em tempo real pela internet. É só criar uma conta gratuita na plataforma streaming da emissora e depois ir até a aba "no ar".

Para quem não conhece a história da trama de João Emanuel Carneiro, ela é centrada em três grandes figuras, a mocinha Maíra, protagonista vivida por Sophie Charlotte, e as vilãs Zoé (Regina Casé), mãe de Maíra, e Vanessa (Letícia Colin), também filha da megera vivida por Casé.

Maíra é cega e foi criada apenas pelo pai, ela nem sabia que a mãe estava viva, mas acaba a reencontrando quando Zoé descobre o paradeiro da garota e do ex. Neste mesmo dia, Rivaldo (Chico Diaz), pai de Maíra, morre, e assim ela se muda para o Rio de Janeiro para viver com Zoé e Vanessa.

Zoé diz que quer se reconectar com a filha, mas a verdade é que ela quer que a mocinha doe medula para Vanessa, que está com câncer. Durante essa mudança toda em sua vida. Maíra começa a trabalhar na Rhodes, por lá ela conhece Rafael (Humberto Carrão), herdeiro da empresa, por quem acaba apaixonada. O problema é que Rafael é noivo de sua irmã, Vanessa. O sentimento de Rafael é recíproco, então ele pensa em terminar com a noiva para ficar com Maíra, mas a vilã não aceita bem a situação, já que está de olho no dinheiro do amado.

Além disso, outro foco da história é uma organização criminosa de que Zoé faz parte, uma quadrilha que trafica órgãos. Esse grupo é comandando por Samsa (Ângelo Antônio) e Débora (Barbara Reis), que enganam jovens carentes para conseguir o que querem.

Assista a chamada de Todas as Flores e se prepare para a estreia na TV Globo:

