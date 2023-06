Quem fica com o dinheiro no final de Todas as Flores?

Quem fica com o dinheiro no final de Todas as Flores?

Zoé (Regina Casé), Vanessa (Letícia Colin) e Pablo (Caio Castro) se envolveram em uma verdadeira caçada pelo dinheiro roubado por Humberto (Fábio Assunção) da Rhodes. Depois da morte do golpista, os três fizeram de tudo para colocar as mãos nos R$ 40 milhões. Quem fica com o dinheiro no final de Todas as Flores, no entanto, leva um golpe e perde tudo.

Pablo é quem fica com o dinheiro no final de Todas as Flores

No final de Todas As Flores, Pablo leva a melhor na disputa contra as vilãs e embolsa a fortuna, enquanto Zoé é presa. O filho de Judite (Mariana Nunes) não quer mais saber da Vanessa e larga a mãe de seu filho na miséria.

O ex-vendedor da Rhodes parte para a Indonésia com a bolada no bolso. Pablo viaja para fora do Brasil sem deixar rastros ou dar notícias ao menos para sua mãe, que sente vergonha da atitude do filho.

Há uma grande passagem de tempo na novela. Anos depois do roubo do dinheiro, é mostrado Pablo, com um visual bastante diferente, curtindo a vida ao lado de prostitutas em um hotel de luxo na Ásia.

A farra do rapaz termina por aí. Isso porque duas das mulheres colocam sonífero na bebida do ricaço, fazendo com que ele apague. Enquanto isso, elas roubam toda o dinheiro que o brasileiro guardava no armário.

Sendo assim, o dinheiro da Rhodes acaba indo parar nas mãos das prostitutas e todos os personagens que tanto correram atrás da fortuna terminam a novela na pobreza.

No Brasil, Judite segue a vida. A mãe de Pablo não encontra outro interesse amoroso depois da morte de Humberto, mas aparece feliz cantando um samba junto aos vizinhos da Gamboa.

Veja: Final de Maíra em Todas as Flores: mocinha é inocentada

O que acontece no final de Todas as Flores?

Além do destino do dinheiro roubado da Rhodes, o último capítulo de Todas as Flores também traz o final dos demais personagens que movimentaram a trama de João Emanuel Carneiro.

O capítulo começa com o desenrolar da história de Maíra (Sophie Charlotte), que é acusada injustamente por Zoé e Vanessa de ser a culpada pela morte de Humberto e Galo (Jackson Antunes).

Depois de passar semanas na cadeia, a perfumista vai a julgamento. É quando Zoé surpreende a todos presentes na audiência ao confessar ser a culpada pelas mortes de Humberto, Galo, Rivaldo (Chico Diaz) e Guiomar (Ana Beatriz Nogueira), além de fazer parte da quadrilha de tráfico humano. A megera vai presa, enquanto Vanessa some no mundo.

Depois da passagem de tempo, Maíra se torna uma reconhecida perfumista. A mocinha se casa com Rafael, com quem cria Nico, Rivaldinho e Aninha.

A protagonista também é a única que vai buscar Zoé na cadeia quando a criminosa é libertada. Mãe e filha se entendem e, apesar de tudo, Maíra dá um dinheiro para que a vilã possa se reerguer.

Vanessa também ressurge depois de anos sumida com um visual novo. Como as duas estão falidas, elas se juntam para arranjar maneiras de sobreviver.

As cenas finais do último capítulo de Todas as Flores mostram Zoé e Vanessa cometendo furtos pelo Rio de Janeiro. Uma fica responsável por distrair as vítimas, enquanto a outra rouba carteiras e se apodera do dinheiro e cartões de crédito.

O capítulo final de Todas as Flores foi transmitido ao vivo nesta quinta-feira, 1º, mas já está disponível para todos os assinantes da plataforma de streaming.

Veja: Como está Giselle Policarpo hoje, a Elisa de Mulheres Apaixonadas