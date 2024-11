Mais cedo? Que horas começa a novela Mania de Você hoje (26/11)

Novela muda de horário nesta terça-feira, 26 de novembro, por causa do jogo do Brasileirão.

Nesta terça-feira, 26 de novembro de 2024, a programação da TV Globo noturna começa com a exibição antecipada da novela das nove, seguida por um jogo do Campeonato Brasileiro. Veja que horas começa a novela Mania de Você hoje.

Horário de Exibição de “Mania de Você”

Devido à transmissão do jogo do Palmeiras e Botafogo, a novela “Mania de Você” será exibida mais cedo nesta terça-feira, a partir das 20h40, logo após o “Jornal Nacional”.

No capítulo de hoje, Viola inaugura uma lona cultural na comunidade Pedra Branca, demonstrando seu compromisso com a cultura local. Luma, por sua vez, expressa pesar a Mavi e Mércia pelas ações que prejudicaram Viola, diminuindo uma possível redenção. Moema convida Nahum para morar em sua casa, sinalizando um avanço na relação entre os dois. Enquanto isso, Ísis deixa escapar que não deseja que seu filho se case, apesar da insistência de Marlete, revelando conflitos familiares latentes.

Além disso, Iarlei informa a Dhu que Edmilson tem frequentado o resort, temendo que o pai se envolva em confusões. Lorena descobre que seu pai pegou seu dinheiro, gerando tensão familiar. Rudá se esconde na vestimenta de pierrô, levantando suspeitas de Iberê. Madá solicita que Viola crie uma sugestão de prato para vender na birosca, destacando o talento culinário do chef. Luma procura Viola para pedir perdão, descer uma possível reconciliação.

Que horas começa o jogo do Palmeiras x Botafogo

Após a novela, às 21h20, a TV Globo transmitirá a partida entre Fortaleza e Flamengo, válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será realizado na Arena Castelão, em Fortaleza, e promete ser um confronto emocionante, já que ambas as equipes buscam as melhores posições na tabela.

A transmissão estará disponível para todo o Brasil, exceto para os estados de São Paulo e Minas Gerais, que acompanharão outras partidas locais. Os torcedores podem esperar uma cobertura completa, com análises pré e pós-jogo, além de comentários de especialistas.

Além da transmissão pela TV Globo, os assinantes do Globoplay têm a opção de assistir ao jogo ao vivo pelo serviço de streaming. Para isso, basta acessar a plataforma e selecionar a opção “Agora na TV” para acompanhar a programação ao vivo. Essa alternativa é ideal para quem prefere assistir pelo computador, smartphone ou tablet, oferecendo flexibilidade e conveniência.

