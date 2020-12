Laços de Família está sendo reprisada no Vale a Pena Ver de Novo e dando o que falar sobre a história de Helena, Camila e Edu. Mas o que muitos não sabem, é que a mansão em que mora o galã da novela está disponível para aluguel. No entanto, o valor da diária não é nada doce: R$ 9 mil.

A casa de Alma também está à venda por “apenas” R$ 22 milhões.

Localizada no bairro Joá, no Rio de Janeiro, a casa construída em um terreno de 3 mil metros quadrados tem 5 suítes com vista para o mar, sala de estar, varanda, piscina e 6 banheiros. Além disso, uma vista panorâmica da Praia da Barra, mar de São Conrado e Pedra da Gávea.

Mansão Laços de Família

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

O imóvel que é mostrado em todo capítulo da novela Laços de Família pode ser alugado em plataformas de casas por temporada. Algumas plataformas oferecem a opção de parcelar o valor em até 12 vezes sem juros.

Em Laços de Família, a mansão é o cenário principal dos personagens Edu (Reynaldo Gianechini) e Almda (Marieta Severo). Na casa em questão acontecem inúmeras tramas, dentre elas, o casamento cheio de interesse de Danilo (Alexandre Borges) e Alma.

É na mansão em que o mulherengo trai a tia interesseira de Edu com a empregada doméstica Ritinha (Juliana Paes). Na área externa, uma piscina gigantesca mostra momentos em que Danilo se refresca tendo como vista um dos cenários mais belos da cidade maravilhosa.

A mansão é um dos cenários de fundo da novela Laços de Família mais aguardados pelos telespectadores. Isso porque, o galã Edu é dono da propriedade e vive desfilando o corpo torneado à beira da piscina.

A casa foi construída na década de 70 e conta com vista panorâmica e privilegiada da Praia da Barra, Mar de São Conrado e Pedra da Gávea. Localizada no bairro do Joá, local único e exclusivo, esta mansão fica a 100 m da Praia da Joatinga, a praia mais reservada do Rio de Janeiro e possui 1600m² de área construída em um terreno de 3000m².

Recentemente, o DCI listou os principais finais da novela em uma matéria completa. Saiba como será o final de Edu, Helena, Camila, Alma, Danilo e outros personagens da novela de Manoel Carlos.