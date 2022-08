Mar do Sertão antagonista: quem é quem na novela das 6

Renato Góes deixou o papel de José Leôncio na faixa das 21h da TV Globo para trás e agora assume a pele de Tertulinho em Mar do Sertão na faixa das 18h. O mimado, mulherengo e bon vivant é em Mar do Sertão antagonista do personagem de Sérgio Guizé, que vive o mocinho Zé Paulino. Os dois brigam pelo amor da mesma mulher, a bela Candoca, que é vivida pela atriz paraibana Isadora Cruz.

Em Mar do Sertão antagonista de Zé Paulino é Tertulinho

O papel do pernambucano Renato Góes em Mar do Sertão é o difícil Tertulinho. O rapaz é filho do coronel Tertúlio (José de Abreu), patrão de Zé Paulino, e Deodora, megera interpretada por Débora Bloch. Enquanto Tertúlio deseja que seu filho seja valente, responsável e “cabra macho” como seu melhor funcionário Zé Paulino, Deodora mima o rapaz e faz de tudo por ele. O coronel acredita até que a esposa “estragou” o filho.

No começo da novela Mar do Sertão, Tertulinho retorna da capital depois de uma temporada do que deveria ser de estudos. Seu pai o enviou para aprender o necessário, já que no futuro precisará ficar a frente dos negócios da família. No entanto, o que o rapaz realmente fez durante seu tempo na cidade grande foi aproveitar a vida boa e a companhia de belas mulheres.

Quando retorna para a cidade de Canta Pedra é que ele se torna em Mar do Sertão antagonista de Zé Paulino. Isso acontece porque o mulherengo coloca os olhos em Candoca, noiva do vaqueiro. Tertulinho dá em cima da moça e arranja confusão com o personagem de Guizé, que reclama das atitudes do filhos do patrão e chega a ameaçá-lo.

As atitudes de Tertulinho acabam gerando ruídos no relacionamento de Candoca e Zé Paulino, que acusa a amada de dar mole para o rapaz rico. Apesar de tudo, o casal se prepara para subir ao altar, mas tudo dá errado quando o coronel Tertúlio manda Zé Paulino em uma tarefa fora da cidade pouco antes da dupla trocar as alianças.

Zé Paulino então sai de Canta Pedra para realizar o trabalho, mas acaba sofrendo um grave acidente e é dado como morto. Sozinha, Candoca precisa lidar com o luto e todas as dificuldades que passam a fazer parte de sua nova vida. É aí que Tertulinho entra em cena novamente. Sem Zé Paulino no caminho, o herdeiro se aproxima da moça e se torna o apoio que ela tanto precisa em um momento como aquele.

Após uma passagem de 10 anos, Zé Paulino retorna para Canta Pedra em busca de justiça. Por lá, ele se depara com um de seus piores pesadelos, Candoca e Tertulinho juntos. Por isso, ele precisa lutar para ter de volta o amor da moça, que fica dividida entre os personagens de Renato Góes e Sérgio Guizé.

Na novela Mar do Sertão antagonista do mocinho Zé Paulino, Tertulinho vai roubar o coração de Candoca:

Candoca também terá rival na trama

De acordo com o Notícias da TV, Candoca também terá uma antagonista na história de Mario Teixeira, que será vivida pela atriz Eli Ferreira. A famosa carioca ainda não tem página no site oficial da Globo, pois a previsão é que sua personagem aparecerá apenas na segunda fase do folhetim, depois que Zé Paulino retornar para Canta Pedra após 10 anos de sua suposta morte.

Segundo apuração da colunista Carla Bittencourt, publicada no mês de julho no Notícias, a Mar do Sertão antagonista de Candoca se chamará Laura e será uma moça moderna e sofisticada que nasceu no Brasil, mas morou durante anos em Nova York, nos Estados Unidos.

A jovem vai ajudar Zé Paulino em seus planos, quando o vaqueiro retornar para Canta Pedra atrás de justiça. Ela vai preparar o terreno para a chegada do personagem de Guizé e vai disputar o amor do mocinho com Candoca ao longo da trama. A novela mais recente de Eli Ferreira foi a produção Órfãos da Terra, de 2018.

