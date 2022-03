Mar do Sertão novela: Renato Góes será vilão da trama

A novela Mar do Sertão já está ganhando forma e o elenco tem sido divulgado aos poucos. Depois de a TV Globo anunciar quem será a protagonista da próxima história da faixa das 18h, chegou a hora de descobrir quem será o vilão Tertulinho: o escolhido para o papel foi o ator Renato Góes.

Renato Góes será vilão da novela Mar do Sertão

O ator Renato Góes, pernambucano de 35 anos, vai interpretar o personagem Tertulinho na novela Mar do Sertão, segundo Patrícia Kogut, colunista do O Globo. O homem será o vilão da trama do autor Mario Teixeira e estará casado com a protagonista Candoca durante a segunda fase do folhetim.

Tertulinho fará parte de um triângulo amoroso com o casal principal da novela Mar do Sertão, Candoca e Zé Paulino. Um grande acontecimento marcará o começo do folhetim e Zé Paulino será dado como morto. Depois disso, 10 anos irão se passar, Candoca estará casada com Tertulinho até descobrir que na verdade seu verdadeiro amor está vivo.

As gravações não começaram para os atores protagonistas ou secundários até o momento, a história se passará em uma cidade fictícia no sertão nordestino, entre os estados da Bahia, Goiás e Minas Gerais.

Carreira do ator

O intérprete de Tertulinho na novela Mar do Sertão começou a carreira ainda criança como modelo, aparecendo em peças publicitárias e desfiles. Em 2005, aos 18 anos, Renato Góes começou a vida de ator e trabalhou em algumas peças de teatro. No ano seguinte, ele conquistou espaço nas telinhas e participou da novela Pé na Jaca, em que interpretou a versão jovem do personagem Lance, papel de Marcos Pasquim.

Depois, o ator trabalhou em Polaróides Urbanas (2008), Água na Boca (2008) na Band, além de Cama de Gato (2009), Entre Muros (2011) e Cordel Encantado (2011) na Globo.

Em 2012, Góes migrou para a Record, em que atuou na novela Balacobaco. Depois deste trabalho, retornou à Globo como Nuno em Joia Rara (2013) e na série Eu Que Amo Tanto (2014). Em 2016, o ator que viverá o vilão da novela Mar do Sertão ganhou espaço no horário nobre pela primeira vez, ele interpretou a versão jovem de Santo (papel de Domingos Montagner) em Velho Chico.

De 2016 em diante, o ator esteve em Por Trás do Céu (2016), Canastra Suja (2016), Os Dias Eram Assim (2017), Legalize Já: Amizade Nunca Morre (2017), Esquadrão Antissequestro (2018), Órfãos da Terra (2019) Macabro (2019), Diário de Um Confinado (2020), O Auto da Boa Mentira (2021) e Inverno (2022).

Renato Góes também estará em Pantanal

Além de ser o vilão da novela Mar do Sertão, Renato Góes estará nas telinhas da Globo como José Leôncio na próxima novela das 21h, Pantanal. O ator aparecerá apenas na primeira fase do folhetim, em que seu personagem está jovem, depois o papel passará para as mãos de Marcos Palmeira.

Na trama, José Leôncio conhecerá Madeleine e Filó na primeira fase do folhetim. A primeira ele se apaixonará em viagem ao Rio de Janeiro, terá um filho e a levará para sua fazenda no pantanal, no entanto, a moça típica da cidade não gostará da experiência e resolverá voltar, levando com ela o filho do casal, Jove.

Já Filó conhece Leôncio em um prostíbulo, ao descobrir que está grávida, vai atrás do fazendeiro, que lhe oferece abrigo. A moça acaba se tornando braço direito do personagem de Góes em casa.

Pantanal estreia no dia 28 de março, a TV Globo ainda não revelou até que dia será exibida a primeira fase do folhetim e quantos capítulos a novela terá no total. Por enquanto, as gravações continuam a todo vapor, mas a participação de Renato Góes na primeira fase já foi inteiramente gravada, assim, segundo Kogut o ator já está liberado para começar o processo de dar vida a seu personagem da novela Mar do Sertão.

Quem será a protagonista de Mar do Sertão?

Renato Góes dividirá cena com Isadora Cruz, que será a protagonista Candoca da novela Mar do Sertão. Isadora tem 24 anos de idade e estreou nas telinhas em 2016, ela soma poucos trabalhos no currículo até agora e serviu ao propósito da emissora, que procurava por uma atriz pouco conhecida do público para estrelar a produção.

Natural da Paraíba, Isadora já viveu na França e estava de malas prontas para estudar em Miami quando foi aprovada para seu primeiro papel na televisão, Cris na novela Haja Coração. Ela então permaneceu no Brasil e trabalhou na TV Globo.

Depois deste projeto, atuou em Looking for Jude (2018), Record (2018), Thanks for Sharing (2018) e Onze jongens in Miami (2020). O trabalho mais recente da atriz que irá contracenar com Góes na novela Mar do Sertão foi o filme O Chapeleiro do Mal.

Quando estreia a novela Mar do Sertão

A novela está prevista para ir ao ar no último trimestre de 2022, segundo o Notícias na TV, porém, ainda não há mês ou dia exato divulgados. A produção de Mar do Sertão sofreu atrasos após a saída do diretor Vinicius Coimbra do projeto, depois que o cineasta foi acusado de racismo nos bastidores de Nos Tempos do Imperador.

