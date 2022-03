Novelas da Manchete: 10 folhetins que são lembrados até hoje

As novelas da TV Manchete fizeram sucesso entre os anos 80 e 90, a emissora não conseguiu se manter no ramo e faliu em 1999, mas deixou muitas lembranças. Para quem é noveleiro, é impossível esquecer de obras que marcaram a teledramaturgia, como Pantanal, Dona Beija, entre outras.

Novelas da Manchete

Pantanal é uma das novelas mais famosas da Manchete

Pantanal foi um dos maiores sucessos da TV Manchete e por isso ganhou mais 3 reprises no canal ao longo da década de 90. A novela teve uma média geral de 22 pontos durante sua exibição original, a melhor marca que a emissora teve em sua história, em alguns capítulos a novela conseguiu conquistar o alto número de 40 pontos.

O folhetim se passava na terra do pantanal e seguia a trama de alguns personagens que moravam no local. A trama tinha pontapé inicial na primeira fase do folhetim quando José Leôncio partia para o Rio de Janeiro e lá conhecia Madeleine. Ao retornar ao pantanal, ele trouxe a mulher e teve um filho com ela Jove.

Porém, Madeileine foi embora e levou o garoto com ela. Anos depois, na segunda fase do folhetim, o rapaz retorna já adulto para reencontrar o pai. Durante seu tempo no Mato Grosso do Sul, ele conhece Juma, uma moça criada no mato pela mãe, que tem o poder de se transformar em onça quando ameaçada.

Com grandes nomes, o folhetim levou o nome de Cristiana Oliveira, que interpretou Juma, ao estrelado, colocou Marcos Winter (Jove) na posição de galã da época e também trouxe nomes que ficaram marcados nas telinhas, como Almir Sater, Claudio Marzo, Marcos Palmeira, Jussara Freire, entre outros.

Xica da Silva

Escrita por Walcyr Carrasco, Xica da Silva marcou o primeiro papel de protagonista de Taís Araújo. A novela da TV Manchete ficou no ar de 1996 a 1997 e conquistou média de 15 ponto de audiência ao londo de sua exibição.

A trama se passava no século XVIII e mostrava uma jovem (Araújo), que usou da esperteza e ambição para conseguir ascender socialmente. Xica consegue conquistar um marido rico na novela da Manchete e deixa de ser escrava para fazer parte do mundo da nobreza.

Além de Araújo, a novela também contou com nomes como Drica Moraes, Ademir Zanyor, Alexandre Moreno, Angela Leal, Dalton Vigh, Giovanna Antonelli, Guilherme Piva, Marcos Breda, Zezé Mota, entre outros.

Dona Beija entre as novelas da Manchete

Dona Beija foi o primeiro grande sucesso entre as novelas da Manchete, a produção foi ao ar em 1986 e foi exportada para a Europa, Estados Unidos e Ásia.

A novela da Manchete foi protagonizada por Maitê Proença, que interpretou Ana Jacinta de São José, a Dona Beija do título. Depois que a personagem foi testemunha da morte do avô, ela foi sequestrada e levada para um casarão na vila de Paracatu. Lá, a mulher passa a trabalhar em um jogo de sedução para se vingar.

Corpo Santo

Na trama da novela Corpo Santo, que foi ao ar na TV Manchete no ano seguinte ao de Dona Beija, em 1987, o protagonismo ficou nas mãos de Christiane Tornoli, ela interpretava Simone Reski, uma bela viúva que se muda com a família para o subúrbio do Rio de Janeiro.

Ao lado da filha Lucinha, a tia Maria e a empregada Isaura, papéis de Silvia Buarque, Nathália Timberg e Christina Pereira, respectivamente, ela passa a ter que lidar com situações inesperadas na nova cidade.

Ao conhecer o solteirão Téo (Reginaldo Faria), Simone se envolve sem querer no mundo da máfia de contrabandistas de vídeos e de produção de filmes pornográficos. Téo obrigada Lucinha a aparecer em um desses filmes, mas o que o vilão não sabia era que a menina tinha poderes paranormais.

Olho por Olho

Exibida em 1988 e 1989, a novela policial da TV Manchete tinha nomes famosos em seu elenco, como Flávio Galvão, Beth Goulart, Maria Padilha, Daniel Dantas, Fernando Eiras, Ana Lucia Torre, entre outros.

Na trama, o fazendeiro Horácio (Henrique Martins) morre no começo da novela, ao ser assassinado em sua fazenda, localizada em Goiás. Justo (Flávio Galvão) é o filho mais velho da família e jura vingar a morte do pai. Por isso, ele viaja ao Rio de Janeiro atrás do assassino que conseguiu escapar após matar Horácio.

A história de Ana Raio e Zé Trovão

Novela que ganhou o lugar de Pantanal na programação da Manchete, Ana Raio e Zé Trovão foi protagonizada por Almir Sater e Ingra Lyberato. Na trama, a personagem de Ingra foi estuprada aos 13 anos de idade pelo ex-capataz de seu pai, Canjerê, e acabou dando a luz a uma menina chamada Maria Lua.

Depois que a garota nasce, Ana Raio passa por mais um trauma, o assassinato de seu pai e o roubo de sua filha, tudo também causado pelo vilão Canjerê. Os anos se passam e Ana Raio busca incansavelmente pela filha e se torna uma famosa peoa de rodeio. Em uma de suas viagens, conhece o peão Zé Trovão.

Canjerê foi interpretado por Nelson Xavier, ator que morreu em 2017. Além de Almir, Nelson e Ingra, o elenco também contou com Ruy Rezende, Roberto Bomtempo, Angela Leal, Antônio Pitanga, Carolina Ferraz, Yara Lins, Jandira Martini, José Dumont, entre outros.

Mandacaru

Mandacaru foi ao ar depois de Xica da Silva e mostrou a realidade dos cangaceiros. A produção é famosa até hoje, mas não chegou a fazer números estrondosos de audiência quando foi lançada, a média do percentual de audiência ficou na casa dos 8 pontos.

Na história ambientada na Bahia, nos anos 1930, o folhetim mostra a região de Jatobá após a morte de Lampião e Maria Bonita. Tirana, papel de Victor Wagner, se torna o novo chefe dos cangaceiros e busca por vingança.

No elenco estiveram também, Carla Regina, Murilo Rosa, Benvindo Siqueira, José Dumont, Angela Leal, Jandir Ferrari, Guilherme Piva, Marilia Pêra, Tânia Alves, entre outros.

Carmem

Estrelada por Lucélia Santos, a novela Carmem da Manchete foi ao ar de 1987 a 1988. O folhetim mostrava a história de Carmem, uma mulher exuberante que transbordava de juventude e ambição e estava desiludida com o amor. Ela acaba em um pacto de sangue com uma pombagira, para conseguir enriquecer e também se vingar de Ciro, o homem por quem é apaixonada.

O alvo do ódio e amor de Carmem na trama foi interpretado por Paulo Petti. Entre os grandes nomes do elenco, também apareceram José Wilker, Paulo Gorgulho, Júlia Lemmertz, José Dumont, Tania Nardini, Roberto Bonfim, entre outros.

Kananga do Japão foi sucesso da Manchete

Depois de Olho por Olho e Carmen não terem sido sucesso de audiência, a Manchete lançou a novela Kananga do Japão, que fez a emissora conquistar o segundo lugar de audiência do horário nobre entre os anos 1989 e 1990.

Estrelado por Christiane Tornoli, Raul Gazola e Giuseppe Rostânio. A trama se passava no Rio de Janeiro durante os anos 1930 e mostra os acontecimentos da casa noturna Kananga do Japão, famosa por suas rodas de samba. É lá que Dora (Tornoli) conhece seu grande amor.

Guerra sem Fim

Guerra sem Fim foi estrelada por Angela Leal, Alexandre Borges e Julia Lemmertz, o folhetim foi ao ar de novembro de 1993 a abril de 1994. O pontapé inicial da história era o sequestro da médica Flávia (Julia), que foi levada por uma quadrilha para salvar o chefe do tráfico, Cacau, que havia sido baleado.

O que ninguém esperava era que Julia e Cacau acabassem se envolvendo. O que gera um problema para o pai adotivo da médica, que tem aspirações políticas.