Marcelo é filho de quem em Pantanal? Revelação é chocante

Zuleica (Aline Borges) finalmente revelou seu grande segredo e contou para Guta que ela e Marcelo não são irmãos de verdade. A moça logo correu para contar as novidades para o amado e deixar claro que eles podem namorar, pois não compartilham o mesmo pai. Mas se o personagem de Lucas Leto não é filho de Tenório, Marcelo é filho de quem em Pantanal, afinal das contas? Após a chocante notícia que o rapaz é filho de outro homem, Zuleica revela mais um mistério.

O Marcelo é filho de quem em Pantanal novela?

Marcelo é filho de um homem que estuprou Zuleica na juventude. Na versão original da novela, o criminoso nunca deu às caras e é provável que o mesmo aconteça no remake e o personagem de Lucas Leto nunca conheça seu pai de verdade.

Segundo adiantou a jornalista Patrícia Kogut do O Globo, no remake da TV Globo, Zuleica vai revelar que a pessoa que a violentou foi um médico que trabalhava com ela. Enfermeira, ela convivia com o homem em um hospital e ele constantemente a assediava. Até que certo dia, o médico foi além e atacou Zuleica.

Pouco depois, a mulher descobriu que estava grávida e resolveu não contar para Tenório que a criança era de outra pessoa e assim o garoto foi criado como filho legítimo do vilão vivido por Murilo Benício.

Já na versão de 1990, a trama era um pouco diferente. Marcelo ainda era fruto de um estupro, mas o crime aconteceu de outra forma. Nas cenas da Manchete sobre Marcelo é filho de quem em Pantanal, Zuleica revela que estava no fim da faculdade quando foi estuprada por um militar ao pichar um muro para protestar contra a ditatura militar.

Diferente de 2022, em que Zuleica conhecia o agressor, em 1990, a segunda esposa de Tenório nunca chegou a descobrir o nome ou rosto do homem que a violentou, por causa de um capuz que foi usado durante o crime.

Como Marcelo descobre a verdade?

Marcelo é informado que não é filho de Tenório por Guta. A moça é a primeira a descobrir o segredo de Zuleica porque estava prestes a ir embora para ficar longe do suposto irmão e não viver em agonia por não poder namorá-lo. Por se sentir culpada pela situação, Zuleica sentou para conversar com Guta e contou que os dois não dividiam laços sanguíneos. Como Zuleica não disse nada sobre o estupro, Guta supôs que a mulher traiu Tenório.

Em seguida, a moça correu até Marcelo e o beijou, deixando o rapaz chocado e sem entender a situação. Guta então revela que eles não são filhos do mesmo pai e que por isso estão livres para ficarem juntos.

Porém, o assunto não vai para por aí. Marcelo é filho de quem em Pantanal é uma importante questão para o rapaz. Depois que ele descobre não ser herdeiro de sangue de Tenório, Marcelo pressiona a mãe para saber quem é o seu pai biológico e se ele ainda está vivo. O jovem insiste diversas vezes para que Zuleica lhe conte a verdade, mas a mulher se nega. No entanto, depois de muita insistência, ela acaba cedendo. É então que a mulher revela o estupro para Guta e Marcelo, o que deixa ambos abalados.

Final de Guta e Marcelo

Guta e Marcelo terão um final feliz na novela Pantanal, caso o remake siga os passos da versão de 1990. No entanto, o caminho do casal até este ponto de felicidade será difícil. Isso porque apenas eles e Zuleica sabem Marcelo é filho de quem em Pantanal. Como Tenório não sabe de nada, a dupla precisa namorar escondida, mas acaba sendo pega na cama pelo pai. Tudo piora ainda mais quando o vilão descobre que Guta está grávida do suposto incesto.

A situação chega ao limite e Zuleica decide contar tudo para Tenório, para evitar o pior. O personagem não aceita bem a situação de primeira, mas depois conversa com a família e diz para todos deixaram o passado para trás e seguirem em frente. Ele finalmente aceita a relação de Guta e Marcelo e diz que continuará considerando o rapaz seu filho.

A partir daí, o casal começa a viver em paz. Nasce o bebê de Guta e Marcelo e pouco depois os dois se casam. A dupla sobe ao altar de forma inesperada. Durante o casamento de José Leôncio e Filó e Tadeu e Zefa, o padre convida que Guta e Marcelo também integrem a cerimônia. Tudo é orquestrado por Zuleica, que faz um acordo com o padre e então incentiva o casal a oficializar a união. Os dois topam e deixam a cerimônia como marido e mulher.

