Maria Bruaca Pantanal será acolhida na ‘pensão de Zé Leôncio’

Já virou meme entre os fãs da novela nas redes sociais que a fazenda de Zé Leôncio é uma espécie de pensão no Pantanal para qualquer visitante e seus agregados. Há quem apenas passou por lá durante alguns dias, mas alguns trouxeram suas malas e se instalaram de forma definitiva. Maria Bruaca Pantanal será a próxima a se tornar moradora das terras do rei do gado. Ela deixará a chalana de Eugênio para trás e viverá na companhia de Alcides.

Maria Bruaca Pantanal vai morar com Alcides na fazenda

Nos próximos capítulos do remake de Pantanal, Maria Bruaca vai se despedir de Eugênio e abandonará a chalana, que se tornou sua moradia desde que foi expulsa de casa por Tenório. Ela vai ser convidada por Alcides para que more com ele na fazenda do patrão, Zé Leôncio. De acordo com os resumos cedidos pela TV Globo, Zé Leôncio ficará apreensivo com a ideia de deixar a ex-esposa de Tenório morar sob seu teto.

O rei do gado vai aceitar os pedidos de Filó, que vai interceder pela personagem de Isabel Teixeira, e deixará que Maria Bruaca se hospede em sua casa. Porém, Zé Leôncio deixará bem claro para seu funcionário, Alcides, que ele está abusando de sua bondade.

Para quem não lembra, Zé Leôncio perdoou Alcides após o peão fazer um barraco no casamento de Jove e Juma e jurar o filho caçula do pecuarista de morte. Após pedidos de desculpa, o rei do gado permitiu que ele tivesse uma nova chance e o contratou depois que Alcides fugiu da fazenda de Tenório, por medo do vilão vivido por Murilo Benício se vingar dele por ter ido para a cama com Maria.

Durante o tempo de Maria Bruaca Pantanal na casa de Zé Leôncio, ela acabará dando de cara com o ex-marido. Em capítulos da próxima semana, Tenório aparecerá na casa do vizinho para pedir ajuda para encontrar seus filhos Renato (Gabriel Santana) e Roberto (Cauê Campos), que saíram de barco e não retornaram. Neste momento, o vilão vai ver que a mulher está morando na fazenda – e pior – perceberá que ela continua seu romance com Alcides, o que só aumentará a raiva do personagem pelo chifre tomado.

Neste período na casa de Zé Leôncio, Maria Bruaca Pantanal receberá uma grande ajuda. O pecuarista irá orientar a mãe de Guta e dirá que ela tem direitos na separação com Tenório, por ser esposa legítima dele. Ele até contratará um advogado para ajudar Maria, o que é claro, deixará Tenório ainda mais furioso.

Maria Bruaca Pantanal mora em que lugar no final da novela?

Maria Bruaca Pantanal não permanece nas terras de Zé Leôncio para sempre. A personagem deixa o estado de Mato Grosso do Sul para trás no final da novela e se muda com Alcides para o Sarandi, no Paraná, onde eles planejam começar uma nova vida. Os dois sobem na chalana no desfecho do folhetim e vão embora sem se despedirem de ninguém.

Maria Bruaca Pantanal passou a enxergar a vida com liberdade depois que deixou sua casa e foi morar na chalana de Eugênio. Relembre:

Quem mais foi parar na pensão da família Leôncio

Não foi apenas Maria Bruaca Pantanal que foi morar na casa de Zé Leôncio. O rei da gado acolhe todos que passam por suas terras e sempre cede um espacinho para alguém novo. Nas redes sociais, a casa do personagem de Marcos Palmeira foi apelidada de “pensão do Pantanal”.

Jove: o personagem de Jesuíta Barbosa foi o primeiro a conquistar um lugar na casa do pecuarista. Após anos acreditando que o pai estava morto, ele descobriu que seu pai estava mais vivo do que nunca e decidiu visitar o Pantanal para saber quem era Zé Leôncio. Entre alguns percalços, o rapaz voltou para o Rio de Janeiro, mas depois retornou ao Mato Grosso do Sul e ficou em definitivo na casa do pai. O rapaz se divide entre a fazenda e a tapera que Juma tanto ama, mas se o remake repetir os passos da versão de 1990, Jove morará de vez na casa do pai no final da novela.

Juma: depois que passou a namorar Joventino, Juma se tornou uma moradora da casa de José Leôncio. A moça não é fã da “pensão” e vive várias crises com o amado, pois prefere voltar para a sua querida tapera. Mesmo assim, entre as idas e vindas do casal, ela se torna mais uma agregada na casa do sogro.

Muda: a jovem vivida por Bella Campos também vai morar na casa de José Leôncio. Primeiro, a moça foi acolhida por Juma e Maria Marruá e morava na tapera. Mais tarde, durante o tempo em que Juma foi morar no Rio de Janeiro com Joventino e a moça fica sozinha na tapera, ela vai parar nas terras de José Leôncio e passa a ser a grande ajuda de Filó no cuidado da casa e preparos na cozinha.

Irma: cunhada de Zé Leôncio, Irma viaja ao Pantanal para fazer uma visita ao parente e o sobrinho Jove, mas acabo ficando por lá para sempre. A personagem de Camila Morgado viaja após ter uma briga feia com Madeleine e tenta reatar um breve romance que teve com Zé Leôncio no passado. A sedução não dá certo e ela acaba superando o cunhado. Ela se envolve rapidamente com Zé Lucas e depois começa um namoro com Trindade (Gabriel Sater).

Mariana: além de se mudar em definitivo para a casa de Zé Leôncio, Irma ainda leva sua mãe para também viver no lugar. A moça convence a mulher a ficar por lá, já que não tem mais parentes no Rio, após a morte de Madeleine e mudança de Irma e Jove.

Zaquieu: mordomo e fiel escudeiro de Mariana, Zaquieu também se muda para o Pantanal. Ele vai para a casa de Zé Leôncio ao acompanhar Mariana. Porém, sofre homofobia de alguns peões da fazenda e acaba retornando ao Rio de Janeiro. Após um pedido de desculpas de Zé Leôncio, ele decide retornar e dessa vez não sai mais do estado de Mato Grosso do Sul, se tornando um dos peões do rei do gado.

Zé Lucas: filho bastardo de Zé Leôncio, Zé Lucas deu às caras a primeira vez na segunda fase do folhetim. Ele chega até às terras do pai ao se tornar um peão da comitiva de Túlio (Jackson Antunes) e impressiona Zé Leôncio pelas semelhanças com seu falecido pai, Joventino. Logo, Zé Lucas é acolhido na casa do pai.

Alcides: o peão vai morar nas terras de José Leôncio depois que Tenório descobre as traições de Maria Bruaca Pantanal. Ele foge do patrão por medo da reação do personagem de Murilo Benício e é acolhido por Zé Leôncio, que lhe dá trabalho na fazenda. Depois de algum tempo como funcionário do pecuarista, o peão vivido por Juliano Cazarré resolve levar sua amada para morar com ele nas terras do patrão.

Zefa: a personagem de Paula Barbosa era empregada de Maria Bruaca Pantanal, mas foi demitida pela patroa pouco antes da mãe de Guta ser expulsa de casa por Tenório. A mulher ficou desamparada e foi acolhida por Zé Leôncio, onde conseguiu trabalho. A moça não fica por lá durante muito tempo, pois depois é recontratada por Tenório, para ajudar Zuleica (Aline Borges), a segunda esposa do vilão, nas tarefas de casa.

Érica e Ibraim: a jornalista vivida por Marcela Fetter foi ao Pantanal para fazer uma matéria sobre o bioma. Logo, ela foi apresentada a José Leôncio, um dos nomes mais importantes da região, e se passou a viver na casa do pecuarista. Ela se envolveu com Zé Lucas, mas retornou para casa, em São Paulo, pouco tempo depois. Mais tarde, ela viajou novamente ao Mato Grosso do Sul, desta vez acompanhada do pai. A dupla ficou hospedada na casa de Zé Lucas, até que a moça viajou novamente para São Paulo.

Leia também

Tadeu descobre que não é filho de Zé Leôncio; veja quando e como