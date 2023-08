Marcelo é suspenso por 3 jogos após pisar na perna de jogador

O lateral-esquerdo Marcelo, do Fluminense, está suspenso por três jogos, conforme decisão do Tribunal Disciplinar da Conmebol. O atleta foi condenado pela entrada involuntária na perna de Luciano Sánchez, do Argentinos Juniors, no jogo de ida pelas oitavas de final. O jogador fraturou o membro.

Marcelo não poderá jogar as próximas 3 partidas da Libertadores e fará falta nas quartas de final. Se o tricolor carioca continuar na disputa poderá contar com o craque na semifinal. Além da ausência em um momento decisivo da competição, ele foi multado em 6 mil dólares.

>>VÍDEO: veja o lance do Marcelo do Fluminense que quebrou perna de argentino

A defesa do Fluminense alegou que o jogador não teve intenção de ferir o adversário, mas o tribunal manteve a punição. A decisão foi assinada por Amarilis Belisario, vice-presidente do Tribunal Disciplinar.

O árbitro chileno Piero Maza justificou a expulsão por "jogo brusco grave" e "por dar uma pancada na altura da canela, provocando uma lesão no rival".

Sánchez sofreu uma lesão grave na perna esquerda. O jogador será operado neste mês, mas o retorno ao gramados ainda é incerto.

Próximos jogos do Fluminense | Marcelo suspenso

Além da Libertadores, o Fluminense ainda disputa a Série A do Campeonato Brasileiro. Veja os próximos jogos do tricolor carioca e horários das partida.

Grêmio x Fluminense | Campeonato Brasileiro – 19ª rodada (Marcelo joga)

Dia: 13/08, domingo

Horário: 16h, na Arena do Grêmio

Fluminense x América-MG | Campeonato Brasileiro – 20ª rodada (não joga)

Dia: 19/08, sábado

Horário: 18h30, no Maracanã

Copa Libertadores – Quartas de final – Jogo de ida (Marcelo não joga)

Fluminense x Flamengo ou Olimpia-PAR

Athletico-PR x Fluminense | Campeonato Brasileiro – 21ª rodada (joga)

Dia: 26/08, sábado

Horário: 18h30 na Ligga Arena

Copa Libertadores – Quartas de final – Jogo de volta (não joga)

Fluminense x Flamengo ou Olimpia-PAR