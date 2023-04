Marcos vai preso em O Rei do Gado. Veja se ele se livra da cadeia - Foto: Reprodução/Globo

Marcos vai ser preso O Rei do Gado pela morte de Ralf?

O mistério sobre quem matou Ralf está próximo do fim na reprise de O Rei do Gado no Vale a Pena Ver de Novo de 2023. Marcos foi chamado para depor na delegacia e terá a oportunidade de saber tudo o que sabe.

O que acontece com Marcos em O Rei do Gado?

Marcos confessará que está envolvido na morte de Ralf, seu padrasto. Ele será chamado pelo delegado para prestar depoimento depois da prisão de Geraldino, mas antes ele contará a verdade, o Rei do Gado. "Ele batia nela pai, o desgraçado batia na minha mãe", justifica o rapaz. "Não queria ter feito isso, não era minha intenção matar o desgraçado", completará Marcos sobre a decisão de matar o marido da mãe.

Ele dirá que seu plano não era matar Ralf, apenas lhe dar uma lição, e por isso o enterrou na areia depois da surra que o mau-caráter recebeu dos capangas de Orestes (Luiz Parreiras). O problema é que ele não sabia que a maré atingiria o homem e o mataria afogado. Geraldino conhecia a região e disse para Marcos que o local do buraco estava bom, mesmo com a subida da maré, mas o marinheiro estava errado.

O filjo de Bruno Mezenga assumirá a responsabilidade do crime para tentar ajudar Geraldino a se livrar da culpa, mas o desfecho vai parar nos tribunais na reta final da novela de Benedito Ruy Barbosa.

Marcos vai a julgamento pela morte de Ralf

No julgamento pelo assassinato de Ralf, testemunhas falam a favor e contra Marcos Mezenga. Quando chega sua vez de depor, ele confessa tudo e responde as perguntas do juiz interpretado por Paulo Goulart. O personagem de Assunção explica que é responsável pelo afogamento de Ralf, conta que não tinha intenção de assassiná-lo, mas que a situação acabou em tragédia por não saber que a maré o mataria.

Além disso, o advogado de defesa de Marcos levanta uma possibilidade no tribunal que deixa o júri em dúvida: "outra pergunta que os senhores devem se fazer, será que os réus não teriam enterrado Ralf já morto naquelas areias?".

Por fim, depois de vários capítulos com cenas no tribunal, o caso é julgado e Marcos recebe sua sentença em O Rei do Gado. Ele será condenado apenas por vilipêndio a cadáver, e por isso receberá uma pena de um ano de detenção, mas por ser réu primário e ter bons antecedentes, vai cumprir em liberdade.

