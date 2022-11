Quem matou o Ralf do Rei do Gado? Marcos é causa da morte - Foto: Reprodução/Globo

Quem matou o Ralf do Rei do Gado: assassino fica livre

Quem matou o Ralf do Rei do Gado: assassino fica livre

O mistério sobre quem matou o Ralf do Rei do Gado, papel de Oscar Magrini, é uma das grandes revelações da novela de Benedito Ruy Barbosa. O autor segurou a informação até a reta final do folhetim e deixou muita gente de queixo caído. A morte do mau-caráter mulherengo e abusivo acaba com uma punição leve e seu assassino à solta.

+Quem é quem na segunda fase O Rei do Gado

Quem matou o Ralf do Rei do Gado e qual o motivo?

O assassino de Ralf em O Rei do Gado é Marcos (Fábio Assunção), filho de Bruno Mezenga. A notícia pode chocar muita gente, mas tem uma explicação.

Ralf era amante de Léia (Silvia Pfeifer), mãe do rapaz e esposa de Bruno. Malandro, Ralf vivia às custas das mulheres com que se relacionava e tratava a mãe de Marcos muito mal. De olho na fortuna de Bruno Mezenga, Ralf mantinha um relacionamento doentio e abusivo com Léia.

Depois que Bruno descobre a relação dos dois e larga a esposa, ela fica a mercê do amante, que bate nela e a obriga a extorquir dinheiro do pai de seus filhos.

Incomodado com a situação de sofrimento de sua mãe, Marcos resolveu agir. Ele enterrou o mau-caráter na praia com a ajuda de Geraldino (Marcelo Galdino) depois que Ralf foi espancado por capangas de Orestes (Luiz Parreiras), marido de Suzane (Leila Lopes), mulher que também era amante de Ralf.

Depois que os capangas de Orestes deram uma lição em Ralf, ele foi largado ainda com vida em uma praia. Porém, depois de ser enterrado por Marcos, o homem acabou morrendo após a subida da maré. O corpo foi encontrado dias depois e virou manchete nos jornais.

Inicialmente, Marcos nega que tenha envolvimento no crime e seja quem matou o Ralf do Rei do Gado. No entanto, o pai do rapaz o coloca contra a parede e diz que viu o que o filho fez. O jovem então confessa que fez o que fez por conta da mãe.

A família fica ao lado de Marcos, que pouco depois é julgado pelo crime. As cenas no tribunal tomam vários momentos dos capítulos finais da novela de Benedito Ruy Barbosa, até que sai o veredito.

No final do julgamento, o júri não considera Marcos culpado pela morte de Ralf, o rapaz é acusado apenas de ocultação de cadáver. Por isso, ele recebe uma pena pequena de 1 a 3 anos. Contudo, por ser réu primário e ter bons antecedentes, ele ganha o direito de suspensão condicional da pena, cumprindo-a em liberdade. Assim, ele pôde sair do tribunal direto para casa.

Qual o final de Marcos em O Rei do Gado?

Depois que o julgamento para quem matou o Ralf do Rei do Gado chega ao fim e Marcos pode retornar para casa, ele começa a tocar os negócios do pai. Ele se torna o novo "rei do gado" do pedaço e tenta recuperar a fazenda que era de sua mãe tempos antes.

Seu final é feliz ao lado de Liliana (Mariana Lima), filha do senador Caxias (Carlos Vereza) e que se tornou namorada do rapaz ao longo da trama. Os dois terminam a trama como pais de um menininho que Liliana dá a luz pouco antes do julgamento que quase condenou Marcos.

Leia também

Impostora em O Rei do Gado, Rafaela Berdinazi é filha de quem?

Veja como era o cenário de Todas as Flores antes do incêndio