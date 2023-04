Geraldinho (Marcelo Galdino) em O Rei do Gado - Foto: Reprodução/Rede Globo

Como está o ator que fez Geraldinho em O Rei do Gado?

Marcelo Galdino interpretou Geraldinho em O Rei do Gado, novela de 1996 que está sendo reprisada no Vale a Pena Ver de Novo. O personagem é um dos funcionários que cuidam do barco de Léia (Silvia Pfeifer) e tem um importante papel durante a investigação da morte de Ralf (Oscar Magrini). O ator não atua em novelas há dois anos, mas segue na carreira artística.

Por onde anda o Geraldinho em O Rei do Gado?

O ator Marcelo Galdino continua trabalhando no ramo das artes mas agora por trás das câmeras. O intérprete de Geraldinho é diretor, professor de Artes Cênicas, locutor e preparador de atores mirins, além de ser coproprietário de um espaço de preparação de atores. Ele mantém sua página no Instagram privada apenas para família e amigos.

Seu último trabalho em novelas foi em 2021, quando esteve em Gênesis da Record. O artista também atuou em Cúmplices de Um Resgate (2015), no SBT.

Além da trama de Benedito Ruy Barbosa, o ator esteve em outros títulos da Globo incluindo Selva de Pedra (1986), Meu Bem, Meu Mal (1991) e Salomé (1991), além de trabalhos na Rede Manchete e SBT.

O artista é casado com atriz Veridiana Toledo. Também é pai de dois filhos, sendo o caçula fruto da atual união; a primogênita é de um casamento anterior.

Geraldinho em O Rei do Gado tem uma participação importante para a resolução de quem matou Ralf. Isso porque ele ajuda Marcos (Fábio Assunção) a enterrar o amante de Leia, o que causa a morte do pilantra.

Ao ser encurralado pela polícia, o funcionário ficará com medo de se dar mal pela morte do golpista sozinho e entregará o filho de Bruno Mezenga (Antônio Fagundes) como responsável pela morte do malandro.

Geraldinho é preso, assim como Marcos. O playboy, porém, cumpre a pena em liberdade por ser réu primeiro. O julgamento é exibido na reta final de O Rei do Gado.

