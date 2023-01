Remake de Renascer é confirmado com mesmo neto de Benedito

O retorno de Pantanal foi um sucesso nas telinhas da Globo e a emissora planeja repetir o sucesso com a nova versão de outra obra de Benedito Ruy Barbosa, o remake de Renascer. Originalmente exibida nos anos de 1990, o folhetim foi o projeto de retorno do autor ao canal após se dar com Pantanal na extinta Manchete.

Quem vai escrever o remake de Renascer?

O neto de Ruy Barbosa, Bruno Luperi, será responsável pelo roteiro do remake de Renascer, de acordo com a jornalista Patrícia Kogut do O Globo. Foi revelado que o autor esteve em negociação com a emissora durante meses e agora conseguiu um contrato de prazo longo para trabalhar no canal.

Para quem não se recorda, Luperi foi o responsável pela adaptação do remake de Pantanal. Ele é filho da também autora Edmara Barbosa.

Ainda de acordo com Kogut, Bruno já tem se familiarizado com os capítulos da versão antiga da novela para começar a trabalhar no texto do remake de Renascer, no entanto, a TV Globo ainda não bateu o martelo sobre a exibição da nova versão. Por isso, ainda não se tem previsão de quando poderia ser a estreia.

Qual a história da novela?

A trama da novela Renascer se divide em duas fases, focando na história de José Inocêncio, papel que é de Leonardo Vieira no começo da produção e depois do salto de alguns anos passa a ser vivido por Antonio Fagundes.

José Inocêncio é um poderoso fazendeiro da zona cacaueira de Ilhéus, na Bahia, e seu grande amor é Maria Santa, personagem que foi de Patrícia França.

Durante a relação, o casal teve quatro filhos, José Augusto (Marco Ricca), José Bento (Tarcísio Filho), José Venâncio (Taumaturgo Ferreira) e João Pedro (Marcos Palmeira). O problema é que no parto do último garoto, João Pedro, Maria Santa morre. Por isso, a relação de Inocêncio com o caçula não é fácil.

Anos mais tarde, o fazendeiro se apaixona por Mariana (Adriana Esteves), que também é dona dos suspiros apaixonados de João Pedro, o que causa uma confusão entre pai e filho, afastando-os ainda mais. Para piorar a situação, Mariana é neta de Belarmino (José Wilker), um dos inimigos de José Inocêncio.

O que ninguém sabe é que Mariana se aproxima da família para se vingar, pois acredita que Inocêncio é o mandante da morte de seu avô anos atrás. No entanto, ela acaba se apaixonando de verdade pelo fazendeiro.

Em que ano passou a novela Renascer?

A novela Renascer estreou em março de 1993 na televisão e ficou no ar até novembro de 1993, na extinta faixa das 20h30. No total foram exibidos 213 capítulos.

Benedito Ruy Barbosa foi o autor da produção e contou com a colaboração das filhas Edmara Barbosa e Edilene Barbosa. Esta foi a primeira novela do autor da TV Globo depois de deixar a emissora para trabalhar na Manchete com Pantanal. Porém, ele já havia pisado nos estúdios Globo antes e lançado sucessos como Sinhá Moça (1986), Paraíso (1982) e Cabocla (1979)

Relembre a abertura da novela:

