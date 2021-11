Próximos capítulos novela Um Lugar ao Sol: o que acontecerá com a vilã

Bárbara, a vilã da novela Um Lugar ao Sol, decidiu logo no segundo capítulo da trama que queria terminar o relacionamento com Renato (Cauã Reymond), o ‘gêmeo rico’ interpretado por Cauã Reymond. Porém, isso não dura muito tempo, o casal retoma o namoro depois que o rapaz faz promessas de melhorar e a moça acabará ao lado do irmão gêmeo do namorado, sem saber de nada.

O que vai acontecer em Um Lugar ao Sol com a vilã da novela?

Bárbara vai se casar com Renato, sem saber que na verdade o namorado morreu e que agora a identidade do ricaço é vivida por Christian. A morte do gêmeo endinheirado vai acontecer na quinta-feira (11), no capítulo seguinte, Bárbara vai abordar Christian sem desconfiar que ele é na verdade outra pessoa e depois disso o rapaz decidirá assumir a identidade do irmão.

A vilã da novela Um Lugar ao Sol, que ainda dará muita dor de cabeça para Lara (Andreia Horta), a verdadeira paixão de Christian, vai ser pedida em casamento no capítulo de sexta-feira (12), quando o gêmeo que cresceu em um orfanato já estiver sob a pele do irmão.

No dia do casório, Christian será conduzido pelo amigo Ravi até a igreja e ficará em dúvida se vai mesmo se casar com a moça ou não. Isso resultará em momentos de tensão para Bárbara, que ficará desesperada ao perceber que o noivo ainda não chegou ao casamento.

No capítulo que vai ao ar no próximo sábado (13), a troca de alianças vai finalmente acontecer. Depois da cerimônia, o casal vai passar a lua de mel em Praga.

Na segunda semana da novela Um Lugar ao Sol, é previsto que a vilã descubra que está grávida, porém, ela terá complicações com a gestação.

Conflito com o pai

Outro problema que a vilã Bárbara enfrentará nos próximos capítulos da novela Um Lugar ao Sol é a relação com o pai, Santiago, vivido por José de Abreu. Nicole (Ana Baird), meia irmã da moça, e Barbará vão reclamar da preferência que Santiago tem pela herdeira mais velha, Rebeca (Andrea Beltrão).

A dupla fica enciumada, pois o pai nem faz questão de esconder que Rebeca é sua favorita. A dupla é meia irmã da ex-modelo, pois a personagem de Beltrão é resultado do primeiro casamento de Santiago.

