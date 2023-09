Mariana Santos em Elas por Elas vive papel que foi de Joana Fomm

A atriz Mariana Santos está de volta às telinhas em "Elas por Elas", remake do folhetim da década de 80 que retorna trinta anos depois em uma nova versão. A famosa interpreta Natália, a mais introspectiva entre as sete protagonistas, que foi vivida pela atriz Joana Fomm na exibição original.

Quem é Mariana Santos em Elas por Elas?

Natália é uma das sete mulheres que protagonizam Elas por Elas, nova novela das 18h. Ela é a mais enigmática entre as personagens, já que sofre há 25 anos pela morte de Bruno (Luan Argollo), seu irmão gêmeo. A tragédia aconteceu na última vez que as colegas se encontraram, ainda na juventude.

Esse é um dos fios condutores da trama e, principalmente, da história de Natália. O último encontro das amigas aconteceu na casa de Helena (Fernanda Lasevitch/Isabel Teixeira), quando Bruno morreu ao cair de um penhasco.

Natália ficou tão traumatizada com a tragédia que perdeu parte da memória do que aconteceu naquele dia, mas tem certeza de que o irmão não morreu por acidente mas foi vítima de um assassinato. Ao longo dos anos, a mulher passou a morar com o outro irmão, Pedro (Alexandre Borges), que acredita veemente que a morte de Bruno foi um acidente.

O convite feito por Lara (Deborah Secco) será a oportunidade perfeita para Natália abrir uma investigação sobre o que realmente aconteceu naquela noite. A personagem não faz questão de reatar os laços com as antigas amigas, mas vai usar a situação a seu favor.

Natália desconfia que uma delas possa ter sido a verdadeira responsável pela morte do rapaz. O reencontro trará não apenas a euforia das mulheres se verem depois de tanto tempo, mas também trará à tona mágoas do passado e situações que ficaram mal resolvidas.

+ De volta em Elas por Elas, Cássio Gabus Mendes terá outro papel

Quais novelas a atriz Mariana Santos fez?

Aos 47 anos, Mariana Santos tem uma longa trajetória na televisão. A atriz começou a trabalhar na Globo em 2006, quando interpretou vários personagens no extinto programa "Zorra Total". Também foi comentarista do programa "Amor e Sexo", entre 2012 e 2018, apresentado por Fernanda Lima. A carioca seguiu trabalhando nos humorísticos da emissora, fazendo parte do elenco do "Zorra" (2015) reformulado e do "Tomara Que Caia" (2015).

Seu primeiro papel em novelas foi em 2017, quando interpretou Pia em "Pega Pega". A personagem era assessora pessoal de um dos protagonistas, Eric (Mateus Solano), por quem nutria uma paixão platônica. O empresário, no entanto, a via como uma irmã. Ao longo da trama, a vilã tenta destruir o namoro de Eric e Luiza (Camila Queiroz), mas acaba se apaixonando por Malagueta (Marcelo Serrado), a quem se alia.

Retornou às novelas somente em 2022, quando viveu Rebeca em "Cara e Coragem", outra novela das sete. Nesse tempo, também participou da "Dança dos Famosos" e da "Super Dança dos Famosos".

Agora, a atriz retorna à televisão para viver Natália em "Elas por Elas", sua primeira novela das 18h. O folhetim estreia em 25 de setembro, segunda-feira, e também é protagonizado por Deborah Secco, Isabel Teixeira, Késia Estácio, Thalita Carauta, Maria Clara Spinelli e Karine Teles.

A obra está sendo adaptada por Alexandre Marson e Thereza Falcão, mesmos autores de "Novo Mundo" (2017) e "Nos Tempos do Imperador" (2021). A trama original é de autoria de Cassiano Gabus Mendes (1929-1983).

Por onde anda Joana Fomm?

Joana Fomm hoje está com 83 anos de idade e há quatro anos se afastou das telinhas. Seu último papel na televisão foi em 2019, quando esteve no seriado "República do Peru", da TV Brasil.

A atriz é bastante lembrada por ter vivido uma série de vilãs icônicas nas novelas da Globo. Sua personagem mais famosa é Yolanda Pratini de "Dancin’ Days" (1978), um dos maiores sucessos da teledramaturgia brasileira.

O êxito da personagem fez com que Joana conquistasse uma série de outros papéis interpretando antagonistas. Outra figura que ficou marcada na trejetória da atriz foi Perpétua, da novela "Tieta" (1989). Ao longo da carreira, foram mais de 60 trabalhos na televisão, além de filmes e da publicação de livros escritos por ela.

Em julho deste ano, Joana Fomm afirmou em entrevista ao portal NaTelinha que sente falta de trabalhar e que adora televisão. “Estou bem e disposta a voltar a trabalhar", garantiu.

+ Abertura de Elas por Elas de 2023 tem Ivete, Preta Gil e Duda Beat