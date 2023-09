Abertura de Elas por Elas de 2023 tem Ivete, Preta Gil e Duda Beat

Em coletiva de imprensa na segunda-feira, 4 de setembro, Amora Mautner, diretora do remake Elas por Elas, revelou em primeira mão como será a abertura da nova novela das 6h, que estreia no dia 25 de setembro. A boa notícia para os fãs saudosos é que a canção será uma versão de 1982 com Ivete Sangalo, Preta Gil e Duda Beat.

Música da abertura do remake de Elas por Elas

A abertura de Elas por Elas terá a canção Coisas da Vida na voz de três grandes artistas femininas, Preta Gil, Ivete Sangalo e Duda Beat. De composição de Augusto César e Nelson Mottana, ela foi cantada pela banda de rock The Fevers na abertura da versão de 1982.

A diretora Amora Mautner contou para a imprensa que o objetivo era manter a memória afetiva do público que acompanhou a clássica obra de Cassiano Gabus Mendes nas telinhas. "Está aí um lugar que vai para uma memória profunda, a música", comentou. A cineasta contou que foi mantido o máximo de fidelidade da versão original, com pequenas mudanças.

Antes do anúncio oficial da abertura da novela Elas por Elas, o público já tinha ganhado um pequeno spoiler no mês de agosto. Até então só se sabia da participação de Preta Gil na gravação, por conta de alguns vídeos publicados pelo produtor musical Ariel Donato no Instagram. Ele mostrou que estava no estúdio com Preta Gil e postou um pequeno trecho dela cantando Coisas da Vida, que é possível perceber que manteve a mesma melodia animada nesta nova versão.

A TV Globo não costuma liberar as aberturas de suas novas novelas antes da estreia do folhetim. Em algumas ocasiões, já ocorreram vazamentos, como foi com Travessia (2022) e Vai na Fé (2023), mas se nada parecido acontecer com Elas por Elas, o público só vai conferir a versão completa e finalizada da abertura no dia 25 de setembro, estreia da trama na faixa das 18h.

Você consegue ouvir o trechinho do spoiler revelado pelo produtor Ariel Donato da gravação de Preta Gil na publicação abaixo:

Caso queira comparar com a música de 1982, assista ao vídeo da abertura clássica no canal do Youtube do Viva:

Mário Fofoca terá música clássica do personagem no remake

Outra novidade revelada pela diretora Amora Mautner na coletiva de imprensa de Elas por Elas foi a presença da canção Melô Do Piripipi, da cantora Gretchen. A música fez parte da trilha sonora original de 1982 e era tema em várias cenas do atrapalhado detetive Mário Fofoca, na época papel de Luis Gustavo. A releitura vai trazer Lázaro Ramos nos mesmos moldes do personagem e com a canção que vai despertar a nostalgia ao público.

Para quem não se lembra da figura, Mário Fofoca não era muito bem sucedido, mas tinha o apoio do pai, que acreditava que ele ainda iria ser um detetive particular famoso. Ele era irmão de Wanda na história, que agora muda o nome para Taís no remake. A personagem é amante de Àtila, sem saber que ele é casado com sua amiga Márcia, agora Lara na releitura. O rapaz acaba permeando a vida das protagonistas depois que Márcia/Lara o contrata para descobrir quem era a mulher que estava com o marido no dia de sua morte.

O resto da trilha sonora do remake de Elas por Elas ainda não foi revelada pela emissora. Na versão dos anos 80, se destacavam nomes como Fafá de Belém, Ângela Rô Rô, Elza Maria, Ângela Maria, Sandra Sá, Baby Consuelo e muitos outros.

A versão original de Melô de Piripipi não está no canal oficial da cantora no Youtube, mas você pode conferi-la na página da artista no Spotify:

