De volta em Elas por Elas, Cássio Gabus Mendes terá outro papel

Quem assistiu a versão de 1982 de Elas por Elas e vai agora ver a releitura de 2023 vai perceber um rosto conhecido, o de Cássio Gabus Mendes, e não apenas porque o ator é um veterano das telinhas, mas porque ele esteve no folhetim original, que foi escrito por seu pai, Cassiano Gabus Mendes. A produção da faixa das 19h, que agora estreia às 18h, foi a primeira obra do currículo do Cássio, hoje com 62 anos de idade.

Em coletiva de imprensa nesta segunda-feira, 4 de setembro, o ator falou em como se sente honrado ao retornar o projeto que iniciou sua carreira.

Personagens de Cássio Gabus Mendes em Elas por Elas

Cássio Gabus Mendes tinha apenas 20 anos de idade quando começou a gravar Elas por Elas e completou mais um ano de vida enquanto o folhetim estava no ar. Ele nunca havia aparecido em uma novela antes e fez sua estreia em grande estilo, em uma obra de Cassiano Gabus Mendes, um dos autores mais renomados das telinhas.

Na produção, ele vivia o jovem Elton, filho de Carmem (Maria Helena Dias) e Rubão (Ivan Cândido) e irmão de Vic (Ana Helena Berenger). Ele era tímido com a família e protegido pelo pai, além de adorar as histórias do tio René (Reginaldo Faria), que morava com sua família e lhe ensinava alguns truques da vida. Já longe de casa, ele era bem mais extrovertido e tinha uma vida animada com os amigos.

Agora em 2023, mais de 40 anos depois, Cássio Gabus Mendes vai aparecer no remake da novela Elas por Elas como o personagem Roberto. Em sua história, ele será um homem ambicioso que é sócio do advogado Átila (Sergio Guizé), marido de uma das protagonistas, Lara (Debora Secco). Após a morte de Átila, Lara descobre que o marido estava com outra e por isso coloca o detetive Maria Fofoca atrás das informações do amado, para descobrir quem era a mulher com ele. Roberto promete ter traços de vilania e vai tentar impedir que Lara investigue o passado de Átila.

O personagem Roberto também existiu na versão de 1982, mas com algumas mudanças. No texto original ele era advogado de Átila e não sócio. Após a morte do marido de Lara - que em 1982 chamava Márcia - ele se aproximava da mulher para lhe explicar todos os detalhes da empresa do marido. Por lá, ele também não concordava com a obsessão que a viúva tinha em descobrir quem era a mulher que estava com Átila na hora de sua morte.

Único ator da versão original a retornar para o remake, Cássio Gabus Mendes comentou na coletiva de imprensa desta segunda-feira que se sente muito feliz e honrado com o convite. O ator contou que quando foi chamado para o projeto não sabia de cara qual personagem interpretaria, mas ficou muito contente com o trabalho.

O ator disse que nunca pensou que estaria na segunda versão de sua primeira novela e que foi um trabalho de seu pai e completou: "a ficha ainda não caiu". Ele também comentou que as gravações da releitura fizeram com que muitas lembranças do trabalho de 1982 retornassem, como a ansiedade para entrar em cena no começo da carreira e convivências com o elenco: "começaram a vir coisas da época, lembranças maravilhosas. (...) É um prazer inenarrável".

Cássio Gabus Mendes ainda elogiou o texto dos autores Thereza Falcão e Alessandro Marson, que ficaram responsáveis por adaptar a história da novela Elas por Elas para os dias de hoje. Ambos revelaram que são fãs do trabalho de Cassiano e comentaram que respeitam muito a obra original do escritor. Alessandro ainda brincou que ficou muito nervoso quando descobriu que Cássio leria os roteiros da novela.

Amora Mautner, diretora da versão de 2023 de Elas por Elas, também disse que Cássio Gabus Mendes foi de grande ajuda para a produção. "Essa novela seria impossível de fazer sem o Cassinho", elogiou a cineasta, que disse que o ator auxiliou a encontrar o tom que ganhou a trama, que mistura drama e comédia.

Elas por Elas não foi a única novela que Cássio Gabus Mendes trabalhou ao lado do pai. Depois viver Elton no folhetim de 1982, ele esteve em Champagne (1983) no ano seguinte, como o personagem Gregório, rapaz que morou muito anos no exterior e era filho de Dinah (Marieta Severo) com Zé Brandão (Jorge Dória), com quem não se dava bem.

Alguns anos depois, em 1985, ele apareceu em Ti Ti Ti, como Luti, filho de Suzana (Malu Mader) e Ari (Luis Gustavo), um rapaz esforçado que trabalhava como garçom a noite e tinha problemas com a irresponsabilidade do pai. Ainda nos anos 80, ele esteve na novela Brega & Chique (1987), uma das mais famosas de seu pai, como o personagem Bruno, sobrinho de Baltazar (Dennis Carvalho) que morava e trabalhava com o tio e tinha um relacionamento problemático com Mercedes (Patricya Travassos).

Sua última novela com o pai foi Meu Bem, Meu Mal, em 1990. Ele viveu o personagem Doca, que era convencido pela amiga Berenice (Nívea Maria) a se passar por um jovem rico para seduzir Vitória (Lisandra Souto) por conta de uma vingança. Cassiano Gabus Mendes escreveu apenas duas novelas depois dessa e morreu em agosto de 1993, aos 64 anos de idade, vítima de infarto. Além de Cássio, ele é pai também de Tato Gabus Mendes, de 62 anos, também ator.

