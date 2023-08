Marido de Tatá Werneck conquista Petra em Terra e Paixão

Hélio chega em Terra e Paixão para balançar o coração de Petra (Debora Ozório). O personagem é interpretado por Rafa Vitti, marido de Tatá Werneck na vida real que também está na novela como Anely. Sabendo da traição de Luigi (Rainer Cadete), a agrônoma ficará cada vez mais próxima do engenheiro.

Quem é o marido de Tatá Werneck em Terra e Paixão?

Hélio é o novo engenheiro contratado da cooperativa que começará a se relacionar com Petra nos próximos capítulos. O rapaz e a agrônoma se conheceram enquanto ela estava em crise após ver Luigi beijando a mão de Anely - ela ainda não sabe que eles vão trabalhar juntos em breve.

Desolada, Petra desabafa com Hélio em bar. Só que a jovem deixa Irene (Glória Pires) e o italiano preocupados, já que desapareceu após o casamento fracassado de Caio (Cauã Reymond). A madame e o golpista encontram a herdeira e o engenheiro conversando em um bar, o que faz com o rapaz peça explicações sobre o que está acontecendo. A personagem de Debora Ozório, no entanto, ignora o marido.

Em cenas que vão ao ar a partir de terça-feira, 15, Petra descobrirá que Hélio é o novo engenheiro contratado da cooperativa quando o rapaz fizer uma apresentação para os cooperados na presença da agrônoma.

Os personagens vão ficar cada vez mais próximos, e a filha de Antônio (Tony Ramos) vai desabafar novamente sobre seu passado com o novo amigo. Hélio, além de deixar claro que gostou muito de conhecer a herdeira, começa a pensar na jovem de outra forma, começando a desenvolver sentimentos românticos.

No capítulo da próxima sexta-feira, 25, o engenheiro vai convidar Petra para um piquenique. Os dois devem engatar um romance mais adiante na trama de Walcyr Carrasco a medida que o casamento da agrônoma com o italiano começar a ir por água abaixo.

Na vida real, Rafa Vitti é casado com Tatá Werneck. O casal está junto desde 2017 e são pais da pequena Clara Maria, de 3 anos.

Veja: Aline fica grávida de Caio na novela Terra e Paixão?

Hélio vira inimigo de Antônio em Terra e Paixão

O rapaz vai entrar na mira de Antônio nos próximos capítulos de Terra e Paixão. Isso porque o engenheiro vai ajudar Aline (Barbara Reis) com a plantação, dando dicas úteis para a viúva.

A aproximação entre a protagonista e Hélio logo vai chegar aos ouvidos do produtor rural, que vai ficar furioso ao saber que sua rival ganhou um novo aliado.

A inimizade entre o engenheiro e Antônio será um empecilho para o romance com Petra, já que o fazendeiro obviamente não vai aceitar que a filha se relacione com o rapaz.

Ainda não há informações se o casamento de Petra e Luigi de fato vai acabar ou a agrônoma vai dar mais uma chance ao italiano. Há indícios de que o golpista vai engatar um caso com Irene mais adiante no folhetim. A megera vai se unir ao próprio genro para tentar roubar a fortuna do clã La Selva.

O italiano, no entanto, vai ser mais esperto que a sogra e arrancará dela todo o dinheiro. O golpista fugirá para a Itália com a grana, deixando a madame na miséria.

Vale lembrar que Terra e Paixão fica no ar até janeiro de 2024. Até lá, a trama ainda deve passar por mais reviravoltas como a chegada de Agatha (Eliane Giardini) em Nova Primavera e a investigação da morte de Daniel (Johnny Massaro), que aponta que o advogado morreu após o carro ser sabotado e não por um mero acidente. Além disso, ainda será revelada a identidade do autor dos atentados contra Caio (Cauã Reymond) e Ademir (Charles Fricks).

Veja: Tio de Caio morre? Ademir é baleado em Terra e Paixão