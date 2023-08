Tio de Caio morre? Ademir é baleado em Terra e Paixão

Ademir aderiu a investigação de Caio (Cauã Reymond) sobre a provável sabotagem no carro de Daniel (Johnny Massaro) e por isso acabou se dando mal na novela Terra e Paixão. Interpretado por Charles Fricks, o tio de Caio foi baleado ao se encontrar com a mulher que contaria toda a verdade e agora vai ficar entre a vida e a morte na trama. Ele vai sobreviver? Destino já está selado.

Ademir vai morrer ou não?

Para a sorte do tio de Caio e toda a família La Selva, Ademir será levado ao hospital e conseguirá sobreviver após o tiro que levou no peito, segundo adiantam os resumos oficias da novela Terra e Paixão.

Flor (Letícia Laranja), mãe da filha de Ademir, vai informar Caio sobre o atentado, que correrá até o hospital para encontrar com o irmão de Antônio (Tony Ramos). Quando tiver retomado a consciência, Ademir conversará seriamente com o sobrinho e o alertará sobre a investigação da morte de Daniel. O produtor rural vai contar sobre o encontro com Dalva (Patrícia Pinho) para Caio e dirá que a teoria do rapaz está certa e a morte de Daniel não foi acidental.

O tio de Caio dirá para o herdeiro para tomar cuidado, mas o primogênito de Antônio não deixará o assunto de lado. Em sua busca pela verdade, ele conversará com Rodrigo (Maicon Rodrigues), que terá o resultado da perícia do carro de Daniel em mãos. O advogado contará para Caio que as provas levam a crer que os freios do carro que Daniel dirigiu foram mesmo sabotados e pensará em tomar as providências necessárias para a abertura de um inquérito sobre o acidente.

Alguns episódios atrás, Caio também sofreu um atentado. Após ir até a casa do mecânico Ernesto (Eucir de Souza), quem ele acredita que sabotou os freios do carro que Daniel sofreu o acidente, ele foi perseguido por um carro com dois bandidos, mas Aline (Barbara Reis) estava no local e o ajudou a escapar.

No capítulo em que em o tio de Caio foi baleado em Terra e Paixão, foi revelado que Ernesto foi responsável também pelo atentado contra o irmão de Antônio. Dalva advertiu o marido sobre, mas ele afirmou que foi necessário a tentativa de assassinato, pois se ela falasse a verdade, os dois seriam perseguidos. "Essa gente é muito perigosa", disse o mecânico.

Veja também - Agatha é mãe de Caio e Jonatas em Terra e Paixão? Personagem está voltando

Caio ou Daniel, quem era o verdadeiro alvo do acidente?

Depois de conversar com o tio baleado e continuar a investigação da morte de Daniel, Caio chegará a conclusão que ele era o alvo da sabotagem e não o irmão mais novo, segundo apuração da coluna de Anna Luiza Santiago, do O Globo, no final de julho.

Caio dirá para o tio que ele era a mira, porque o carro que Daniel usou naquele dia era da família e consumava ser pouco dirigido pelo advogado, quem mais usava o veículo era Caio. Se o personagem de Cauã Reymond estiver certo, uma das teorias do público pode se concretizar. Entre os comentários dos fãs da novela nas redes sociais, há quem acredite que Irene (Gloria Pires) tentou matar Caio para tirá-lo da linha de sucessão de Antônio, mas seu filho acabou se tornando a vítima.

E esta linha de raciocínio pode estar correta, já que Irene visitou o túmulo do filho alguns capítulos atrás e deu a impressão que está sofrendo muito além do luto, mas também por culpa. "Meu filho, por que? Por que tinha que ser assim filho? Você não merecia meu amor, não merecia", comentou a vilã ao deixar flores na lápide do advogado.

Leia também - Aline fica grávida de Caio na novela Terra e Paixão?