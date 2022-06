Zé Leôncio perde tudo? Fazendeiro enfrenta crise e leva golpes

Empresa do rei do gado passa por dificuldades para sair do vermelho

As cenas da crise financeira na empresa do fazendeiro em Pantanal tem levado o público questionar se Zé Leôncio perde tudo. A cada visita do rei do gado no escritório de São Paulo, Davi (Lucci Ferreira) informa que a situação está pior. Além disso, ele também é alvo de algumas tentativas de golpe de Tenório (Murilo Benício) e Érica (Marcela Fetter).

Zé Leôncio perde tudo em Pantanal?

Zé Leôncio (Marcos Palmeira) não perde tudo em Pantanal. Apesar da crise financeira na empresa, o rei do gado vai dar a volta por cima e manterá sua fortuna e seus bens.

Davi e Matilde (Mareliz Rodrigues) são os responsáveis por cuidarem dos negócios de Zé em São Paulo enquanto o fazendeiro está no Pantanal. Há tempos que eles vêm alertando sobre a empresa estar no vermelho e o rei do gado não dá muita importância. Será Jove (Jesuíta Barbosa) quem vai questioná-los sobre o fato de não levarem em consideração os princípios de sustentabilidade.

Além dos negócios estarem indo mal, Zé será vítima de golpes. Primeiro será Tenório quem vai roubar algumas cabeças de gado do vizinho. O vilão manda Alcides (Juliano Cazarré) levar os bois que não estão marcados para a sua fazenda sem que ninguém veja – as cenas já foram ao ar. O crápula também tenta casar Guta (Julia Dalavia) com Tadeu (José Loreto), para que a filha possa ficar com parte da herança do ricaço, mas o relacionamento entre os dois irá por água abaixo por conta disso.

Novos interesseiros vão chegar no Pantanal nas próximas semanas. Será a jornalista Érica e seu pai, o deputado Ibraim (Dan Stulbach). A repórter irá até a região para fazer uma matéria especial e será José Lucas (Irandhir Santos) quem vai levá-la para conhecer as belezas pantaneiras.

Os dois vão se envolver e viverão um breve romance. Tempos depois, a jornalista voltará para o Pantanal e dirá que está grávida de Zé Lucas. O peão decide se casar com a moça e se tornar pai de família até que, quando está prestes a subir no altar, descobre que a gravidez é a falsa e que a loira só está de olho na sua herança.

Zé Leôncio perde tudo? Apesar de todos os golpes e crise, ninguém irá colocar as mãos no dinheiro do rei do gado e ele manterá sua fortuna até o final da novela.

Melhores filmes Netflix 2022: 23 da lista New York Times para ver no Brasil

Quem assume os negócios de Zé Leôncio?

Jove assume os negócios de José Leôncio. Mas ele não cuidará de tudo sozinho, já que terá a ajuda dos irmãos Tadeu e José Lucas.

O rei do gado deve dividir a herança igualmente entre os três e ainda deixará bens para Filó (Dira Paes), com quem vai se casar no papel depois de tantos anos.

Isso acontece apenas na reta final da trama. Zé irá sofrer um infarto e morrerá, deixando seus negócios para seus filhos tocarem. Será somente depois da morte que a alma do fazendeiro vai se reencontrar com o Velho do Rio (Osmar Prado), que revelará ser o seu pai Joventino (Irandhir Santos), desaparecido no começo da novela.

O Velho contará tudo o que aconteceu para o filho e passará para ele o legado de cuidar de seus filhos, netos e das belezas naturais do Pantanal. Zé Leôncio termina a trama se tornando o novo Velho do Rio.

Ele aparecerá no último capítulo ao lado da filha de Juma (Alanis Guillen) e do filho de Irma (Camila Morgado) falando sobre as lendas do Pantanal e do poder que a filha da protagonista herdou de se transformar em onça-pintada.

Agora que você já sabe se Zé Leôncio perde tudo, leia também: Tadeu Pantanal é filho de quem? Relembre a revelação em 1990