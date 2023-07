Marina perde o bebê em Mulheres Apaixonadas?

Marina perde o bebê após ter uma hemorragia na novela Mulheres Apaixonadas. A personagem de Paloma é socorrida pelo taxista Caetano (Paulo Coronato) e levada ao hospital onde trabalha Luciana (Camila Pitanga). Mesmo no momento delicado, as duas se desentendem.

O que acontece com Marina em Mulheres Apaixonadas?

A jovem vai passar mal no meio da rua e começará a gritar sentindo uma forte dor na barriga. Levada às pressas para a clínica do Dr. Moretti (Serafim Gonzalez), a esposa de Diogo (Rodrigo Santoro) descobrirá que perdeu o bebê após ter uma hemorragia. A cena foi ao ar no capítulo 50 da exibição original de Mulheres Apaixonadas.

Luciana, que trabalha no local, vai até o quarto de Marina para prestar solidariedade e dar mais informações sobre o quadro da paciente, mas é recebida com rispidez pela rival. “Você já deve saber, mas o que aconteceu é muito comum no primeiro trimestre de gravidez. Daqui a alguns meses você poderá engravidar sem problemas”, dirá a médica.

“Confessa logo. Você veio até aqui porque, lá no fundo, você está com uma pontinha de alegria por eu ter perdido esse bebê”, responderá Marina. Luciana dirá para que a jovem não diga bobeiras diante de uma momento delicado como aquele, mas a mimada aproveita para alfinetar a médica mais uma vez dizendo que ainda vai ter muitos filhos com Diogo.

O personagem de Rodrigo Santoro chega ao hospital para prestar apoio à mulher, e os dois se abraçam emocionados. "Eu sabia que alguma coisa ia acontecer. Por que a gente perdeu um filho, Diogo? Um filho desejado, querido. É tão injusto", chora Marina. "A vida é assim, meu amor. A gente vive coisas difíceis e nem sempre justas. Eu tô com você, tá?", diz o rapaz.

"Eu vou poder ter mais filhos, não vou?", questiona Marina. "Quantos a gente quiser", responderá Diogo. No entanto, a jovem não engravidará novamente nos próximos capítulos.

Veja: Qual o segredo de Téo e Fernanda em Mulheres Apaixonadas?

Diogo fica com Marina ou Luciana?

O casamento de Marina e Diogo ficará cada vez mais abalado nos próximos capítulos da trama. Diante da crise, a mimada vai mentir para o marido e dirá que está grávida novamente, mas tudo não passa de uma mentira. A cena foi ao ar no capítulo 101 da exibição original.

"Tudo bem. Não vou pedir e implorar pra você ficar comigo. Você não quer mais. Até porque eu posso perfeitamente criar meu filho sem você", diz a jovem quando Rodrigo fala sobre os dois darem um tempo. Apesar da falsa gravidez e de uma tentativa de suicídio, o relacionamento dos dois termina de vez no capítulo 125.

"Não dá pra ficar brigando toda hora por qualquer coisa igual está acontecendo, Marina. Não vale a pena continuar assim. Eu não estou feliz, e olha pra você... Você também não está feliz", diz o personagem de Rodrigo Santoro.

Diogo sai de casa e vai para a residência de sua mãe. Emocionados, os dois se abraçam e se beijam enquanto choram na despedida.

Marina ficará na fossa depois do fim do casamento, enquanto Diogo curte a vida de solteiro. Mais adiante, ambos vão engatar um namoro com outras pessoas.

A fotógrafa vai se interessar por Expedito (Rafael Calomeni), que trairá Lorena (Susana Vieira). Após o fim do relacionamento do modelo, ele se entregará à paixão que sente por Marina e os dois ficarão juntos no final da novela.

Já Diogo vai passar um tempo nos Estados Unidos. O rapaz retorna para o Brasil e reencontra Luciana, com quem tem um final feliz.

Veja: Raquel de Mulheres Apaixonadas: como está a Helena Ranaldi hoje?