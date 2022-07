Mário da novela Carrossel hoje: como está Gustavo Daneluz?

Ator está no ar com a reprise de Carrossel

O Mário da novela Carrossel hoje está bem diferente. Gustavo Daneluz segue carreira artística depois de ter participado da trama infantil e participou de peças de teatro nos últimos anos, além de outros trabalhos na televisão. Hoje, ele tem 22 anos.

Por onde anda o Mário da novela Carrossel hoje?

Em 2012, Gustavo Daneluz interpretou Mário Ayala em Carrossel, quando tinha 12 anos. Seu personagem é mais um aluno da escola Mundial e faz parte do elenco infantil da novela. Mário é um garotinho doce, com um amor imenso pelos amigos e animais, mas que enfrenta muitos problemas com sua madrasta.

O ator ficou conhecido justamente pela novelinha do SBT produzida e exibida pela primeira vez há dez anos. Depois do sucesso na trama infantil, ele também participou da série Patrulha Salvadora (2014), também do SBT. Na obra, ele voltou a interpretar Mário, assim com os demais atores de Carrossel que viveram os mesmos personagens no seriado. Ainda como Mário, participou dos longas-metragens Carrossel: O Filme (2015) e Carrossel 2: O Sumiço de Maria Joaquina (2016).

Na TV, também participou do show de talentos Dance se Puder, no qual jovens artistas conhecidos do público competem para descobrir quem é o melhor dançarino. Daneluz também trabalhou no Multishow como parte do elenco da sitcom Dra. Darci, em 2018.

Seus últimos trabalhos foram no teatro, área em que ele segue carreira. O ator esteve nas peças ‘Meninos e Meninas, o Musical’, ‘A Megera Domada’ e ‘Dino’s Experience’. Mais recentemente, esteve em ‘Silvio Santos Vem Aí – Uma Comédia Musical’, na qual contracenou ao lado de Bianca Rinaldi.

O jovem também faz sucesso nas redes sociais – são mais de 1 milhão e 300 mil seguidores em sua página no Instagram. Reservado, o ator publica poucos cliques sobre sua vida pessoal. A maior parte dos posts são sobre seu trabalho.

Ele chama atenção por publicar fotos da sobrinha Antonella, filha de seu irmão Vinícius. As publicações geram dúvidas entre os internautas, que acham que a garotinha é filha de Daneluz, mas tudo não passa de um mal-entendido.

Assistir Carrossel online todos os capítulos

Essa é a quarta vez que o remake está sendo exibido no SBT. A reprise de Carrossel vai ao ar de segunda a sexta, às 12h, horário de Brasília. Para assistir, basta sintonizar no canal de Silvio Santos no horário indicado ou no portal da emissora, que transmite o sinal ao vivo gratuitamente. Depois da exibição na TV, os episódios ficam salvos no SBT vídeos (https://www.sbtvideos.com.br/).

Todos os 310 episódios também estão disponíveis no catálogo da Netflix, assim como os dois filmes da trama infantil. Para assistir, é necessário ter uma conta na plataforma de streaming e depois procurar por ‘Carrossel’ na aba de busca.

A trama é um remake do sucesso mexicano de mesmo nome, que fez muito sucesso na década de 60. A história gira e torno da professora Helena (Rosanne Mulholland) e os alunos da escola Mundial, que vivem dramas familiares e problemas típicos da infância e pré-adolescência, como o primeiro amor.

Há ainda o romance entre Helena e René (Gustavo Wabner), que vive passando por crises devido às armações de Suzana (Lívia Andrade), que também é apaixonada pelo rapaz. São os alunos da escola Mundial, que adoram Helena, que ajudam os dois a ficarem juntos no final.

Além de Gustavo Daneluz, Carossel conta com outros nomes conhecidos como Larissa Manoela, que interpreta Maria Joquina; Maísa, que vive a estudante Valéria; Jean Paulo Campos, o Cirilo; além de Thomaz Costa, Noemi Gerbelli, Aysha Benelli, Guilherme Seta, Ilana Kaplan, Lucas Santos e mais.

