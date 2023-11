Mauritânia fica pobre de novo em Todas as Flores

Mauritânia (Thalita Carauta) perde as ações da Rhodes após sofrer um golpe de Humberto (Fábio Assunção) em "Todas as Flores". O plano foi arquitetado pela quadrilha de tráfico humano para que a organização fique no comando da loja e lave dinheiro, além de roubar parte do caixa da empresa.

Mauritânia perde as ações para Humberto

Depois de fazer Mauritânia assinar uma papelada sem ler, Humberto terá a maior parte das ações da Rhodes e subirá ao cargo de CEO, demitindo Rafael (Humberto Carrão). A ex-atriz perceberá que levou um golpe do sócio, que só fingiu querer ajudá-la a gerenciar a carreira de Brenda (Heloisa Honein).

O primeiro indício de que algo não está certo é o bloqueio das contas de Mauritânia. A mulher vai comentar a situação com Patsy (Suzy Rêgo), que questionará se Humberto deu algum papel para ela assinar. A mãe de Brenda confirmará que assinou alguns documentos sem ler, deixando a madame em pânico.

Patsy vai ler a procuração assinada por Mauritânia e descobrirá que a amiga empenhou as ações na Rhodes para conseguir um empréstimo de R$ 6 milhões. Ou seja, uma empresa, que na verdade é uma laranja usada por Humberto, agora é a detentora da porcentagem da herdeira de Raulzito (Nilton Bicudo).

Revoltada, Mauritânia invade a casa de Humberto, mas recebe uma resposta debochada do vilão, que diz que a mulher assinou os papéis sem ler porque quis. A personagem jura que irá se vingar do trapaceiro, mas no fundo acredita que dificilmente conseguirá reaver as ações.

Humberto vai quebrar a Rhodes ao se tornar o novo CEO. O empresário demite a maior parte dos funcionários alegando uma restruturação e começa a executar planos de negócio que levam a loja ao fracasso. Se antes o estabelecimento vivia cheio, agora ficará largado às moscas.

O vilão também começa a fazer grandes desvios de verba, o que desagrada até mesmo Zoé (Regina Casé). O mau-caráter esconde da quadrilha que está roubando todo o caixa da empresa, até porque isso prejudica os planos de lavar dinheiro. Até Mauritânia conseguir recuperar as ações, Humberto já terá levado à Rhodes a completa falência.

Como Mauritânia recupera as ações da Rhodes?

Mauritânia só recupera as ações no final de Todas as Flores, depois que a quadrilha de tráfico humano é pega pela polícia. Na cadeia, Mondego (Denise Weinberg) entregará parte do esquema dos criminosos, incluindo o plano de roubar a Rhodes.

A confissão da doutora fará com que Mauritânia consiga reaver as ações com a ajuda de Rafael, que pede para a estilista ajudá-lo a levantar a loja de roupas novamente. O herdeiro, a ex-atriz e Luís Felipe (Cássio Gabus Mendes) voltam a ser os donos da empresa.

Rafael precisará de ajuda não só de Mauritânia, mas de todos os ex-funcionários. O herdeiro reúne todos os que foram demitidos por Humberto, além de alguns jovens que estavam presos na fazenda, e oferece cargos na empresa em troca de auxílio para a reconstrução da Rhodes. O CEO afirma que ainda não tem dinheiro para fazer os devidos pagamentos, mas que todos vão receber o que merecem quando a verba começar a entrar em caixa.

Já Humberto morre nas mãos de Zoé. O vilão leva os R$ 40 milhões roubados da Rhodes para Angra dos Reis, onde acontece uma verdadeira caçada pela fortuna, que também conta com Vanessa (Letícia Colin) e Pablo (Caio Castro).

