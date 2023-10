Qual o final de Judite em Todas as Flores?

A costureira Judite (Mariana Nunes) terá um final feliz em "Todas as Flores" depois de rivalizar com a vilã Zoé (Regina Casé) durante toda a trama. A mãe de Pablo (Caio Castro) tem uma recaída com Humberto (Fábio Assunção), mas não fica com o pilantra, até porque o pai de seu filho morre nos capítulos finais. Apesar da perda, a mulher encontrará a felicidade.

O que acontece com Judite no final de Todas as Flores?

Judite fica sozinha nos capítulos finais de Todas as Flores, mas isso não significa que a costureira estará infeliz. Nas últimas cenas, a personagem aparece caindo no samba da Gamboa, esbanjando felicidade. A mãe de Pablo não encontra outro interesse amoroso após a morte de Humberto, mas isso não a abala.

Na reta final do folhetim, Judite vive um conflito com Pablo após o rapaz descobrir que Humberto é seu pai e que a costureira mentiu durante toda a vida - a funcionária da Rhodes costumava dizer que o genitor do filho era um estrangeiro que já havia morrido.

Judite sofre com a rejeição do filho, que passa a morar com Humberto e desfrutar das regalias que o dinheiro do ricaço pode oferecer. Pablo até se envolve nas falcatruas do vilão na Rhodes, o que desperta a preocupação da humilde mulher.

A costureira também tem uma recaída com Humberto, com quem vive um breve affair. Depois de tanto resistir, a personagem se entrega à antiga paixão, mas logo rompe novamente com o pai de Pablo ao descobrir os golpes que seu amado está envolvido.

Judite também permanece brigada com o filho até o final de Todas as Flores. Mesmo após a morte de Humberto, o rapaz não volta a morar com a mãe - isso porque Pablo fica com o dinheiro que o pilantra roubou da Rhodes e passa a morar na Tailândia.

A costureira demonstra insatisfação com as escolhas de Pablo, mas não há nada que ela possa fazer. A mulher continua trabalhando na Rhodes e morando em sua humilde casinha na Gamboa, agora sozinha.

Qual o final de Pablo em Todas as Flores?

Pablo enriquece no último capítulo da trama, mas perde tudo ao ser roubado por garotas de programa tailandesas. O rapaz não está disposto a fazer as pazes com a mãe e se envolve na caça ao tesouro promovida nas cenas finais do folhetim, quando todos os antagonistas querem colocar as mãos no dinheiro roubado por Humberto.

O filho de Judite trai a confiança de Vanessa (Letícia Colin) ao ficar do lado de Maíra (Sophie Charlotte) durante a vingança da mocinha. Há tempos Pablo já havia colocado um ponto final na parceria com a vilã, mas fica claro que o relacionamento dos dois não tem mais volta quando o vendedor da Rhodes opta por ajudar a protagonista.

Depois de encontrar a fortuna deixada por Humberto antes dos demais personagens, Pablo foge para a Tailândia, deixando Vanessa revoltada com a traição. O rapaz desaparece do mapa depois do fim da confusão em Angra dos Reis e só volta a aparecer nos minutos finais do último capítulo.

É mostrado Pablo em um spa de luxo fora do país, cercado de prostitutas. No entanto, as mulheres colocam um sonífero na bebida do playboy e, enquanto ele dorme, roubam todo o dinheiro, deixando o rapaz na miséria mais uma vez.

As cenas do desfecho de Pablo e Judite serão exibidas em dezembro, quando Todas as Flores chega ao fim. Apesar de ter apenas 85 capítulos, a transmissão na Globo está sendo ainda mais curta.

