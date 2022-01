Mentira de Elvira Matamouros é descoberta em Nos Tempos do Imperador

Elvira Matamouros, personagem de Ingrid Guimarães em Novo Mundo, retorna para uma participação em Nos Tempos do Imperador. A mãe de Quinzinho (Augusto Madeira) vai se envolver em uma trapalhada ao ser desmascarada durante uma apresentação no Hotel Cassino Perequetê. As informações são do Notícias da TV.

O que vai acontecer com Elvira Matamouros em Nos Tempos do Imperador?

A atriz dirá a todos que está muito doente e perto da morte. Elvira então terá a ideia de fazer uma apresentação de despedida no cassino comandado por seu filho, como uma forma de dizer adeus a todos antes de morrer – mas tudo não passa de uma mentira e Elvira não está com doença alguma.

Ela convidará toda a corte para o espetáculo, mas apenas Tonico (Alexandre Nero) e Bernardinho (Gabriel Fuentes) vão aparecer no local. “Só dois gatos pingados?”, questionará a atriz. “Dois sujeitos ilustres: um deputado e o assessor dele”, dirá Quinzinho. As cenas estão previstas para irem ao ar na quinta-feira, 13 de janeiro.

Elvira ficará indignada com o fato de que Dom Pedro II (Selton Mello) faltou a sua apresentação. Apesar do pouco público, a farsante resolve fazer o espetáculo do mesmo jeito. “Elvira Matamouros jamais abandona seu público, por menor que seja! Esses dois ilustres senhores vieram especialmente para me ver! Merecem meu derradeiro melhor, poderão deixar isso escrito em suas memórias”, discursará a idosa.

“Quem sabe? Isso é com Deus! Para morrer, basta estar vivo, como dizia minha mãe. Deus, se me levar hoje, espere os aplausos”, começará Elvira. Pouco tempo depois do início, o teatro será interrompido por Pompeu (ator não divulgado), que vai desmascarar a atriz na frente de todos.

Em um primeiro momento, Quinzinho acreditará que o homem é um admirador de sua mãe, até que ele começará a gritar: “desta vez tu não escapas! Bandida! Golpista […] Deste-me um golpe em Portugal! Pois vim atrás de ti, salafrária, vou levar-te presa”.

Elvira entrará em pânico. “Ai, Jesus!”, dirá ela em desespero.

Participação de Elvira marca a saída de Ingrid Guimarães da Globo

A participação de Ingrid Guimarães foi a última da atriz na emissora. A famosa assinou com a Amazon Prime e deverá participar de projetos da plataforma de streaming ainda neste ano.

“Ela voltou! Grande atriz, grande mãe e grande personagem veio fazer uma visitinha Nos Tempos do Imperador. Só que agora é uma jovem senhora de 80 anos. Achei que seria uma bonita e significativa despedida da TV Globo”, escreveu em suas redes sociais.

Elvira Matamouros é uma personagem de Novo Mundo (2017), novela que antecedeu a história de Nos Tempos do Imperador, também escrita por Alessandro Marson e Thereza Falcão. Na trama, ela era apaixonada por Joaquim (Chay Suede), que fazia parte da mesma companhia de teatro que ela.

Ela se tornou mãe de criação de Quinzinho. Apesar do casamento com Joaquim, o rapaz terminou a história ao lado de Anna (Isabelle Drummond), com quem teve uma filha chamada Vitória, interpretada por Maria Clara Gueiros na atual novela das seis.

