Nélio (João Pedro Zappa) em Nos Tempos do Imperador - Foto: Reprodução/Globo

Quem salvou Nélio em Nos Tempos do Imperador?

Nélio (João Pedro Zappa) será empurrado de um penhasco por Tonico (Alexandre Nero) e todos serão levados a acreditar que o assessor está morto em Nos Tempos do Imperador. Na verdade, o amado de Dolores (Daphne Bozaski) vai escapar da morte ao ser salvo por uma personagem que testemunhou o crime. Quem salvou Nélio?

Quem salvou Nélio?

Em cenas previstas para irem ao ar em 10 de janeiro, Tonico vai invadir a casa de Dolores e Nélio. O crápula, que está sedento por vingança, vai travar uma briga com o filho de Lota (Paula Cohen) e sequestrar a irmã de Pilar (Gabriela Medvedovski) juto com Mercedes.

Para defender sua família, Nélio vai entrar em uma briga corporal com o vilão. Em determinado momento do conflito, o assessor vai render Tonico, mas desistirá de acabar com a sua vida.

Entretanto, o deputado engana o pai de Mercedes e o empurra do penhasco quando ele menos esperava. Ao ver a cena, Dolores chamará Tonico de assassino, sem imaginar que o pai de sua filha vai sobreviver a queda.

O irmão de Bernardinho (Gabriel Fuentes) vai passar um tempo desaparecido propositalmente para conseguir juntar as provas que incriminam Tonico. Ele só irá reaparecer no capítulo do dia 20 de janeiro, que será revelado como Nélio escapou da morte.

Adelaide (atriz não divulgada) será a responsável por salvar Nélio. Serão exibidas cenas em que a mulher conta para Lota como conseguiu ajudar seu filho. Além disso, o assessor reaparecerá para Tonico, assustando o vilão.

O reencontro de Nélio e Dolores acontecerá no capítulo do próximo dia 22, sábado.

Quando acaba a novela?

Nos Tempos do Imperador está na reta final. A trama deve chegar ao fim no começo de fevereiro e será substituída por Além da Ilusão, escrita por Alessandra Poggi.

A nova novela das seis será protagonizada por Rafael Vitti e Larissa Manoela, e também será de época. A trama se passará entre as décadas de 1930 e 1940 em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro.

Rafa Vitti será Davi, um jovem mágico que se apaixona por Elisa, mas a moça morre ao longo da novela. Ele acaba sendo acusado como culpado e passa anos na cadeia. Ao sair, se apaixona por Isadora, irmã de sua falecida namorada.

