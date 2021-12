Menina vai nascer, mas ficará pouco tempo com os pais.

Mercedes será a filha de Dolores em Nos Tempos do Imperador

Mercedes será a filha de Dolores em Nos Tempos do Imperador

Em breve, o público da novela das 6 conhecerá uma nova integrante do elenco. Mercedes nascerá em Nos Tempos do Imperador e vai acabar nas garras do vilão Tonico (Alexandre Nero).

O que acontece com Mercedes em Nos Tempos do Imperador

Mercedes é a filha de Dolores (Daphne Bozaski) e Nélio (João Pedro Zappa). A menina nascerá no capítulo do dia 4 de janeiro de 2022, terça-feira, após parto será realizado por Pilar (Gabriela Medvedovski).

Como a novela atualmente está no ano de 1866, a personagem deve aparecer até os 4 anos de idade ao longo da novela, que será finalizada quando alcançar o ano de 1870, desfecho da Guerra do Paraguai.

Depois que nascer em Nos Tempos do Imperador, Mercedes será sequestrada por Tonico, que vai deixá-la com uma ama de leite em uma casa de campo. O sequestro acontecerá depois que Tonico jogar Nélio de um penhasco. Ele rouba a bebê e envia Dolores para um hospício.

Por que Dolores escolheu o nome Mercedes?

Em Nos Tempos do Imperador, Dolores decide chamar a filha de “Mercedes” em homenagem a mãe, o que deixará Pilar emocionada. O nome significa “graças”, “mercês”, e tem origem no título espanhol da Virgem Maria.

A mãe de Pilar e Dolores nunca apareceu na trama. Quando estava prestes a morrer, Eudoro (José Dumont) pediu perdão para as filhas e disse: “a mãe de vocês… Eu errei tanto com ela! Se eu pudesse voltar atrás. Escutem, ela…”. No entanto, o homem faleceu antes de completar a frase.

Leia também

Nos Tempos do Imperador: Samuel vai para guerra para se livrar da prisão