Nos Tempos do Imperador: Samuel vai para guerra para se livrar da prisão

Samuel em Nos Tempos do Imperador foi condenado a prisão perpétua por um crime que não cometeu. Ele não será inocentado e terá que arriscar sua vida se quiser deixar a prisão. Além disso, Pilar (Gabriela Medvedovski ) também ficará em perigo por causa da decisão do rapaz.

O que vai acontecer com Samuel em Nos Tempos do Imperador?

Em Nos Tempos do Imperador, Samuel terá uma escolha para fazer nos próximos capítulos da novela: continuar na cadeia ou lutar na Guerra do Paraguai. O engenheiro vai optar por ser recrutado pelo exército brasileiro e partirá para os campos de batalha.

Tudo acontecerá nos capítulos da primeira semana de 2022, é previsto que nas cenas do dia 7 de janeiro, sexta-feira, Duque de Caxias (Jackson Antunes) visite Samuel na prisão e diga para o rapaz que ele pode deixar a cadeia, se for convocado como engenheiro pelo exército.

Caxias deixará que Samuel escolha se quer se arriscar indo para a guerra ou não. O jovem agradecerá pela oferta do militar e será informado que a ideia foi de Dom Pedro II (Selton Mello).

Depois de considerar suas opções, Samuel partirá com Caxias para a guerra. O personagem de Gomes não vai demorar para tomar uma decisão, no mesmo capítulo em que é visitado pelo militar, Samuel já deixa a cadeia e parte em viagem.

No capítulo seguinte, do dia 8 de janeiro, sábado, Tonico (Alexandre Nero) vai descobrir que seu meio-irmão deixou a prisão e partiu para a guerra e confrontará o imperador sobre o assunto.

Pilar vai seguir Samuel e acabará sequestrada

Pilar vai viajar para ficar perto do amado e se tornará voluntária no trato dos feridos na Guerra do Paraguai. Porém, ela acabará nas garras do temido Solano Lopez (Roberto Birindelli).

Os resumos divulgados até agora não revelam quando a médica será sequestrada, mas sabe-se que será apenas nos capítulos que vão ao ar em 2022. A mocinha se perderá depois de um embate entre as tropas brasileiras e paraguaias e vai parar no acampamento do exército do Paraguai. Ela acabará como escrava do ditador.

