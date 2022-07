Mezenga novela: relembre personagem de O Rei do Gado

O Mezenga novela O Rei do Gado está sendo relembrado em Pantanal de maneira sutil. Tadeu (José Loreto) aparece na trama com algumas camisas da marca fictícia Mezenga’s do protagonista Bruno, interpretado por Antônio Fagundes no folhetim de 1996.

Quem era Mezenga novela O Rei do Gado?

Bruno Mezenga era o protagonista da novela O Rei do Gado, escrita por Benedito Ruy Barbosa e exibida pela Globo entre junho de 1996 e fevereiro de 1997.

A trama gira em torno do romance entre Bruno Berdinazi Mezenga (Antonio Fagundes), conhecido como o rei do gado) e Luana (Patrícia Pillar), uma humilde boia fria.

Bruno é filho de Henrico (Leonardo Brício) e Giovanna (Letícia Spiller) – seus pais fugiram pois suas famílias eram inimigas e não aceitavam a relação dos dois. O pai de Giovanna chega a trancá-la dentro de casa para que ela nunca mais veja seu amado, mas ela consegue fugir com o marido.

Longe dali, eles têm um filho, Bruno, que se torna um rico proprietário de terras e de milhares de cabeças de gado. Ele é casado com Léia (Silvia Pfeifer), e pai de Marcos (Fábio Assunção) e Lia (Lavínia Vlasak), mas está sempre ocupado com os negócios e vive de forma solitária. Enquanto isso, sua esposa vive uma relação extraconjugal com Ralf (Oscar Magrini), que só está interessado no dinheiro da mulher.

Ao longo da novela, Bruno se apaixona por Luana (Patrícia Pillar), membro do grupo dos sem-terra. Encantando pela boia-fria, ele lhe dá um emprego em sua fazenda e os dois engatam um romance.

Luana engravida de Bruno e desperta a ira de Léia, que vê a criança como uma ameaça a sua parte na herança do marido. A criança é batizada como Felipe Berdinazi Mezenga, colocando fim na rivalidade entre as famílias.

O Rei do Gado foi um grande sucesso da década de 90 – Benedito Ruy Barbosa voltou para a Globo depois de escrever Pantanal na TV Manchete. Seu último trabalho na emissora foi em 2016, quando assinou Velho Chico. Agora, seu neto Bruno Luperi é o responsável pela adaptação do remake de Pantanal que está no ar.

Todos os episódios de O Rei do Gado estão disponíveis para os assinantes do Globoplay.

Mezenga’s aparece na camisa de Tadeu na novela Pantanal

A figurinista Marie Salles, de Pantanal, é fã das obras de Benedito Ruy Barbosa e decidiu fazer uma homenagem ao autor e uma de suas grandes obras, O Rei do Gado.

Tadeu aparece em algumas cenas com camisas que possuem um bordado escrito Mezenga’s, como se fosse uma marca fictícia de Bruno Mezenga, protagonista do folhetim de 1996.

“É muito comum no Mato Grosso do Sul, os peões usarem camisas com marcas e bordados de cavalos e bois. Com isso, criei a marca Mezenga’s para homenagear o Benedito. Eu fui assistente de figurino da Yurika Yamasaki, em “O Rei do Gado”. Foi o meu primeiro trabalho, na verdade. Então, tem um sentimento de gratidão muito grande envolvido!”, disse Sales em entrevista ao Gshow.

A figurinista ainda deu mais detalhes sobre as roupas usadas no remake. Cada um dos principais personagens da novela possui um guarda-roupa com 50 figurinos. Quando a equipe foi gravar as cenas no Pantanal, foram enviadas mais de 170 caixas com roupas.

A sujeira e o barro das botas, calças e chapéus dos peões são feitas de cera de abelha. Já as roupas de Juma (Alanis Guillen) são feitas pelas costureiras dos Estúdios Globo. “Eu mudo a cor do tecido e usamos água sanitária para deixá-las com aparência de gastas e desbotadas”, contou.

Leia também depois de Mezenga novela: Qual novela vai substituir Pantanal na Globo?

+ Filho de Almir Sater na novela Pantanal: conheça a família Sater