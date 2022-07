Filho de Almir Sater na novela Pantanal: conheça a família Sater

O filho de Almir Sater na novela Pantanal é um dos grandes destaques da novela das nove. Gabriel Sater interpreta Trindade, um peão misterioso que possui pacto com o diabo. Além dele, Almir Sater também está no folhetim. Afinal, há mais alguém da família na trama?

Quem é o filho de Almir Sater na novela Pantanal?

O filho de Almir Sater na novela Pantanal interpreta Trindade na trama. Quem também está atuando no projeto é Almir Sater, pai do ator, no papel de Eugênio. Esses são os únicos dois membros da família Sater que estão no remake da Globo.

Em 1990, foi Almir quem interpretou Trindade. O sucesso foi tanto que o que era pra ser uma breve participação, se tornou um personagem que tinha bastante tempo de tela e sua aparição no folhetim foi maior do que o planejado inicialmente.

Almir caiu nas graças do público e foi convidado pela própria TV Manchete para ser o protagonista de A História de Ana Raio e Zé Trovão (1990), que sucedeu Pantanal na emissora. O mesmo vem acontecendo com seu filho, Gabriel. O filho de Almir Sater na novela Pantanal conquistou a audiência ao encarnar o rapaz que tem pacto com o ‘cramulhão’ e é um dos personagens mais queridos nas redes sociais.

O sucesso fez com que o público ficasse interessado em saber mais sobre a vida do ator. Gabriel é filho de Almir e Selene Albuquerque – os dois foram casados entre 1980 e 1981.

Depois de se separar de Selene, Almir se casou novamente em 1992 agora com Ana Paula. Ele e a esposa estão juntos até hoje e têm dois filhos: Ian, de 28 anos, e Bento, de 25. Ao contrário de Gabriel, os dois rapazes vivem fora dos holofotes. Anos atrás, eles faziam parte da banda de rock Suburbia – Bento tocava o baixo, enquanto Ian ficava na guitarra. No entanto, o grupo não lança novas músicas há dois anos.

Por parte de mãe, o intérprete de Trindade tem mais três irmãos, Rodrigo, Ana Clara, e Luiza, que também são anônimos. Recentemente, Gabriel comemorou a formatura de Ana na faculdade de Medicina com um post nas redes sociais.

Gabriel Sater pediu para não sair da novela

O filho de Almir Sater na novela Pantanal pediu ao autor Bruno Luperi que não o tirasse da novela. Em 1990, o personagem desapareceu após Irma (Camila Morgado) descobrir que estava grávida.

O ator revelou o pedido durante uma entrevista no programa Domingão com Huck em junho deste ano. “Eu acho que não vão me matar. Eu chorei muito com o Bruno Luperi, né? Pedi para ficar até o fim, para gravar até o final, o máximo que puder. Eu sei que o que eu vivi aqui não vou viver mais. É uma união de estrelas imensa. E eu estou em casa, na minha casa”, disse o ator.

Assim como tem sido mostrado no remake, Trindade e Irma se apaixonam e vivem um romance intenso ao longo da novela. A ruiva fica grávida do namorado, que teme que a criança nasça com chifres devido ao seu pacto com o diabo. O bebê vai começar a demonstrar poderes sobrenaturais ainda dentro da barriga da mãe.

Trindade desaparece durante a gestação, mas volta para fazer o parto de sua amada. Irma se recusa a ir para um hospital em Campo Grande e o parto se complica, trazendo riscos para ele e o bebê. É então que, como num passe de mágica, o peão surge no quarto da ruiva e a ajuda a dar à luz.

Para a infelicidade da filha de Mariana (Selma Egrei), o peão some mais uma vez depois do nascimento do filho e nunca mais dá notícias.

Com a popularidade de Gabriel Sater e o pedido do ator, é possível que o final de Trindade seja diferente no remake que fica no ar até outubro na Globo.

