Qual novela vai substituir Pantanal na Globo?

Folhetim conta com Chay Suede, Lucy Alves, Giovanna Antonelli e Alexandre Nero no elenco

Já está decidido qual novela vai substituir Pantanal no segundo semestre deste ano. Travessia, de Gloria Perez, é a próxima novela das nove e abordará como a revolução tecnológica mudou a vida da sociedade, principalmente as fake news. O elenco conta com grandes nomes como Chay Suede, Giovanna Antonelli, Alexandre Nero e mais.

Qual novela vai substituir Pantanal: trama estreia em outubro

Travessia é a novela que vai substituir Pantanal. A trama entre no ar em outubro desse ano e é de autoria de Gloria Perez.

O folhetim terá direção artística de Mauro Mendonça Filho, e as gravações já começaram. Em junho deste ano, a emissora publicou a primeira foto de parte do elenco reunido para as primeiras leituras do texto, workshops e outras atividades da novela.

A tecnologia é o pano de fundo de Travessia. A história falará sobre os deep fakes, usados para fazer montagens realistas com rostos de pessoas, e também das fake news.

É assim que começa a história. Um grupo de jovens em Portugual irá usar a tecnologia dos deep fakes para prejudicar Brisa (Lucy Alves), uma moça que mora no interior do Maranhão. O vídeo falso com o seu rosto fará com que ela tenha que se mudar para o Rio de Janeiro.

A mocinha namora com Ari (Chay Suede). A relação vai ficar estremecida quando ela conhecer Otto (Rômulo Estrela), um hacker que trabalha para inocentá-la. É então que Ari, furioso por ter sido trocado pela namorada, começará a demonstrar sinais de vilania.

Quem vai investigar os crimes virtuais será a delegada Helô, papel que Giovanna Antonelli repetirá – a personagem foi sucesso em Salve Jorge, trama de Gloria Perez exibida em 2012. Quem também volta é o advogado Stênio (Alexandre Nero) e a empregada doméstica Creusa (Luci Pereira).

Haverá ainda um relacionamento turbulento entre mãe e filho. Conforme adiantado pela colunista Patrícia Kogout, do jornal O Globo, Drica Moraes será uma mãe obcecada por Ari – os dois terão uma relação parecida com a de Édipo e Jocasta.

Elenco da novela Travessia

Chay Suede, Lucy Alves e Rômulo Estrela são os protagonistas de Travessia, que também traz Giovanna Antonelli, Alexandre Nero e Luci Pereira.

Quem também está no elenco é Jade Picon. Ela vive a influenciadora digital Chiara, que será vítima de fake news e terá sua carreira prejudicada. Ela será antagonista de Brisa e deve se envolver com o vilão Ari.

Já no núcleo de Portugal, estão os atores Alessandra Negrini, Vanessa Giácomo e Rodrigo Lombardi. De acordo com o Notícias da TV, Vanessa e Lombardi são namorados, enquanto Alessandra mora em Portugal. Ela implicará com o cunhado e demonstrará não gostar dele. No entanto, tempos depois, Vanessa será convidada para o casamento da irmã na Europa e levará um susto ao ver que o noivo é o seu ex-namorado.

Humberto Martins, Ailton Graça, Dandara Mariana, Bel Kutner e Grazi Massafera são alguns dos outros artistas que estarão na novela.

Qual vai ser a próxima novela de Gloria Perez?

A próxima novela de Gloria Perez é Travessia. O último folhetim da autora foi em 2017 com A Força do Querer, que foi um grande sucesso.

A famosa é uma das mais aclamadas autoras de novelas da Globo. Foi responsável por grandes obras como O Clone (2001), América (2005) e Caminho das Índias (2009).

Salve Jorge, em 2012, foi uma das poucas obras da escritora que sofreu críticas. A trama não agradou a crítica e parte do público por erros constantes na construção da história.

Outros títulos de autoria de Gloria Perez foram Pecado Capital (1998), Explode Coração (1995), De Corpo e Alma (1992), Barriga de Aluguel (1990), Carmem (1987) e Partido Alto (1984).

