Missa do Galo 2021: horário e como assistir hoje (24/12)

Nesta sexta-feira, 24 de dezembro, véspera de Natal, é celebrada a Missa do Galo 2021. A celebração comandada pelo Papa Francisco pode ser assistida ao vivo na internet e também será exibida na Rede Globo, gravada, um pouco mais tarde.

Como assistir a Missa do Galo 2021?

A Missa do Galo começa às 19h30 no horário local do Vaticano. No Brasil, a celebração será exibida ao vivo a partir das 15h30, horário de Brasília, na TV Canção Nova, e a partir da meia-noite na Rede Globo.

Quem quiser acompanhar a missa em tempo real, a TV Canção Nova irá exibir a celebração no horário indicado. Também é possível assistir pela internet, no canal do YouTube da emissora. Desde o ano passado, o horário da missa, que antes costumava acontecer por volta das nove da noite, foi adiantada devido às medidas para conter a covid-19.

A Rede Globo também vai exibir a Missa do Galo, tradicionalmente às 00h. Para assistir, basta sintonizar no canal ou acessar o GloboPlay, plataforma de streaming que libera gratuitamente o sinal da emissora mediante cadastro.

Acompanhe a tradicional Missa do Galo com o Santo Padre o Papa Francisco, nesta sexta-feira, às 15:30, diretamente do Vaticano em Roma. pic.twitter.com/LGxlTJzUl6 — @tvcancaonova (@TVCancaoNova) December 24, 2021

Por que a celebração tem esse nome?

Há algumas teorias para a Missa do Galo receber esse nome, mas a origem do termo é incerta. A teoria mais famosa é a de que um galo teria cantado à meia-noite do dia em que Jesus Cristo nasceu, 25 de dezembro. Essa seria a única vez que o animal cantou em um horário diferenciado para anunciar a chegada do filho de Deus.

Há também a hipótese de que lavradores de uma região da Espanha matavam um galo, antes da meia noite, e levavam-no para a igreja para que o animal fosse distribuído entre as pessoas mais pobres que não tinham o que comer na noite de Natal.

Outras pessoas explicam que o nome da Missa do Galo foi criado devido a uma expressão do papa Sisto III, que sugeriu a criação da celebração do nascimento de Cristo “na hora que o galo canta”. Porém, há controvérsias e muitos defendem que a missa foi criada por São Telésforo, no ano 143.

