Por onde anda Kika Kalache, a Aninha de O Clone?

Em 2001, Kika Kalache interpretou Aninha em O Clone. A trama de Gloria Perez foi o segundo trabalho da atriz na TV, que já possuía experiência em peças de teatro. Desde então, ela segue carreira artística e esteve em novelas da Record nos últimos anos.

Aninha de O Clone hoje

Hoje, Kika Kalache está com 49 anos de idade. Depois de trabalhar em O Clone, a atriz participou de mais algumas produções da Globo.

Sua estreia na TV foi em De Corpo e Alma (1992). Na emissora, Kika também esteve em América (2005) Cobras & Lagartos (2006), Ti Ti Ti (2010) e Cheias de Charme (2012), além de ter participado dos seriados Sob Nova Direção (2005), Casos e Acasos (2008), A Grande Família (2008) e As Brasileiras (2012).

Suas últimas novelas na Globo foram Sol Nascente e Malhação: Vidas Brasileiras, em 2016. Nos últimos anos, a atriz segue atuando em folhetins, mas agora na Record.

Kika pode ser assistida em Jesus (2018), Amor Sem Igual (2019), e mais recentemente, em Gênesis (2021), que terminou há pouco tempo na emissora.

A atriz é casada com o produtor cultural Francisco Franca desde 2007. O casal tem um filho, Joaquim, nascido em 2014. Kika fez o procedimento de fertilização in vitro para realizar o sonho de gerar uma criança.

Final da personagem

Em O Clone, Aninha vai entrar em apuros no final da novela que está sendo reprisada no Vale a Pena Ver De Novo.

A personagem, junto com Ligeiro (Eri Johnson) e Raposo (Guilherme Karan), é desmascarada por Edvaldo (Roberto Bonfim) enquanto fazia uma sessão de cura para tirar dinheiro do povo, enganando as pessoas.

Quando Edvaldo revela que tudo não passa de uma força, o trio golpista precisa sair correndo para não serem linchados por aqueles que foram enganados.

O Clone ganhou uma nova exibição na TV, de segunda a sexta, logo após a Sessão da Tarde, na Globo. O folhetim é exibido na faixa das 16h40, horário de Brasília.

