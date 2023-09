Barbara Reis interpreta Debora em Todas as Flores - Foto: Reprodução/Rede Globo

Mocinha em Terra e Paixão, Barbara Reis é vilã em Todas as Flores

Barbara Reis estará no ar em dose dupla a partir da próxima semana. A atriz que interpreta Aline em "Terra e Paixão" também tem um papel de destaque em "Todas as Flores", na pele da vilã Débora. Esse foi sua terceira novela na Globo, onde trabalha desde 2016.

Quem é Barbara Reis em Todas as Flores?

A atriz Barbara Reis conquistou um papel de destaque na trama de João Emanuel Carneiro interpretando Débora, uma das criminosas da organização de tráfico humano da qual Zoé (Regina Casé) faz parte. A vilã é esposa de Samsa (Ângelo Antônio), líder da quadrilha que está preso no início do folhetim.

Débora vive na cola de Zoé, punindo a mãe de Vanessa (Letícia Colin) por todas as trapalhadas que podem expor a organização para a polícia. As duas acabam se tornando rivais ao longo da novela, e a única solução encontrada pela personagem de Regina Casé é se livrar da chefona.

Apesar de estar casada com Samsa e fazer visitas íntimas ao marido na cadeia, Débora se interessa por Diego (Nicolas Prattes) quando o rapaz passa a morar em sua casa. A vilã tenta seduzir o jovem de todas as formas ao mesmo que o obriga a manter um caso com Lila (Naruna Costa) como forma de vingança.

Ao longo da trama, a vilã de Barbara Reis quase é presa por Luis Felipe (Cássio Gabus Mendes) algumas vezes, mas consegue escapar de ir para a cadeia - a situação acontece logo após mais uma falha de Zoé, o que infllama ainda mais a rivalidade entre as duas.

A história de Débora guarda um final surpreende para o público, quando ela trair um de seus maiores comparsas e se tornar a líder da gangue de tráfico. No entanto, a personagem também tentará se livrar de Zoé mas terá um destino trágico.

Todas as Flores começa a ser exibida na Globo a partir de 4 de setembro, segunda-feira, às 22h25, logo após Terra e Paixão. A novela de JEC tem apenas 85 capítulos por ter sido exibida originalmente no Globoplay. A trama fez um enorme sucesso e obteve muita repercussão nas redes sociais.

Quais foram as novelas da atriz?

Bárbara Reis começou a trabalhar como atriz de novelas em 2016, quando interpretou a versão jovem de Doninha em "Velho Chico".

A artista também emplacou mais alguns trabalhos em seriados da emissora. Esteve em "Dois Irmãos" (2017), "Os Dias Eram Assim" (2017), além de "Impuros", série exibida pelo canal Fox Premium.

No currículo de Barbara Reis também está "Jesus" (2018), novela bíblica da Record, antes dela retornar à Globo no ano seguinte. Em 2019, interpretou Shirley em "Éramos Seis" e Lívia no seriado "Sob Pressão".

O papel de grande destaque veio em 2022, quando foi escalada para interpretar Débora em Todas as Flores. A personagem é fundamental para o desenrolar da trama sobre tráfico humano e para o desfecho da história de Zoé.

No mesmo ano, conquistou sua primeira protagonista de novela das nove com Aline de Terra e Paixão. A atriz também está na série "Negociador" da Prime Video.

Barbara Reis namora há dois anos o também ator, bailarino e dublador Raphael Najan. Os dois se conhecem há dez anos - eles estiveram juntos em um curso de interpretação para a TV, mas inicialmente ambos se tornaram apenas amigos. Foi somente bastante tempo depois que os atores decidiram namorar.

A atriz é bastante discreta em relação a sua vida pessoal e quase não faz declarações públicas sobre o namoro com o ator.

