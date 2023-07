SPOILER - Quem é o pai da Aline em Terra e Paixão

Desde o início da novela de Walcyr Carrasco Aline tem apenas a presença e ajuda da mãe, e nenhuma figura paterna. A falta de explicações sobre o passado de Jussara (Tatiana Tiburcio) e o homem com quem se envolveu para ter a filha gera perguntas na audiência. Afinal, quem é o pai da Aline em Terra e Paixão? A protagonista de Barbara Reis ainda vai ganhar grandes revelações na novela e deixar muita gente de queixo caído.

Pai de Aline na novela Terra e Paixão vai aparecer?

O futuro da novela Terra e Paixão reserva grandes surpresas para o público. Angelina (Inez Viana), empregada dos La Selva que sabe tudo o que acontece na casa da família, vai contar para seu protegido Caio (Cauã Reymond) que Antônio (Tony Ramos) é o pai de Aline, segundo apurou a coluna de André Romano, do Observatório da TV, agora em julho.

De acordo com as informações do colunista, Aline é fruto de um romance que Antônio teve com Jussara quando ela trabalhava na fazenda da família. Por enquanto, essa grande reviravolta da trama não aparece nos resumos de Terra e Paixão. Além disso, ainda não se sabe se Antônio tem ciência que é pai da garota ou se Jussara escondeu a verdade dele, e assim a revelação também serria uma bomba para o fazendeiro.

Já Aline, é possível perceber pelo andamento do folhetim de Walcyr Carrasco que não faz ideia que é herdeira do ricaço. Ela o odeia fortemente por ser responsável pela morte de seu marido no começo da novela, Samuel (Ítalo Martins), e ter interesse constante nas terras que a viúva herdou. Inclusive, Antônio já tentou matar a jovem algumas vezes, sequestrou o filho dela João (Matheus Assis) e tem pensado em uma forma de conseguir ficar com as riquezas que estão na fazenda da professora.

Se a paternidade de Antônio em relação a Aline se confirmar no futuro da novela Terra e Paixão, o romance da protagonista com Caio será um problema, pois eles serão irmãos pelo lado do pai. A única forma dos dois ficarem juntos neste caso seria com uma possível revelação de que Caio é filho de Agatha (Bianca Bin/Eliane Giardini) com outro homem. Como foi mostrado na novela que a primeira esposa de Antônio era infiel, a possibilidade de Caio ser bastardo existe e pode ser explorada no folhetim das 9.

Volta de Agatha em Terra e Paixão

Enquanto o público aguarda a passagem de capítulos para descobrir se Antônio é mesmo o pai biológico de Aline, algumas reviravoltas marcarão a trama. A mais esperada delas é o retorno de Agatha, primeira mulher do fazendeiro, que promete causar. De acordo com apuração de Carla Bittecourt, do Notícias da TV, a volta da mãe de Caio está cotada para o capítulo 100 e trará a atriz Eliane Gardini no papel.

Após comprovado que a mulher não morreu, ela pisará novamente em Nova Primavera, o que vai atrapalhar o casamento de Antônio e Irene (Gloria Pires), já que sem o óbito da primeira esposa e também sem divórcio com a falsa falecida, a união deles se torna inválida.

Outra grande revelação que promete mexer com as estruturas da novela Terra e Paixão é sobre a mãe de Jonatas (Paulo Lessa), filho de Gentil (Flavio Bauraqui), outro inimigo de Antônio. Ainda segundo a jornalista do Notícias da TV, será revelado no final da trama que Jonatas é filho de Agatha, fruto de um caso que ela teve com Gentil na juventude. Sendo assim, ele é irmão por parte de mãe de Caio, com quem disputa o coração de Aline.