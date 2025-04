Morre Lúcia Alves, atriz de O Cravo e a Rosa

Morreu nesta quinta-feira, 24 de abril de 2025, a atriz Lúcia Alves, aos 76 anos, no Rio de Janeiro. Ela estava internada desde o dia 14 de abril na Casa de Saúde São José, no bairro do Humaitá. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do hospital.

​Novelas da atriz Lúcia Alves

Lúcia Alves ficou conhecida por papéis marcantes na televisão brasileira, como a índia Potira em “Irmãos Coragem” (1970) e a Dra. Hildegard em “O Cravo e a Rosa” (2000), uma médica contratada para descobrir a causa do problema no “Mudinho”. Em certa altura da trama, a profissional também se apaixona pelo paciente.

A artista também atuou em novelas como “Plumas e Paetês” (1980), “Ti Ti Ti” (1985) e “Barriga de Aluguel” (1990).​ Lúcia iniciou sua carreira na TV Tupi, em 1969, e participou de diversas produções da TV Globo ao longo das décadas. Seu último trabalho na televisão foi na novela “Joia Rara”, em 2013.