MTV Movie e TV Awards 2023 anuncia lista de indicados

A edição de 2023 da premiação MTV Movie e TV Awards vai ser realizada no dia 7 de maio, domingo, e terá a atriz e apresentadora Drew Barrymore no comando da cerimônia. Quem decide os vencedores nesta premiação é o público, que vota no site da MTV para decidir quem leva cada categoria.

E falando em categoria, a MTV revelou quais serão os artistas que vão aparecer durante o evento para apresentar cada uma delas. Foram convidados os Anthony Ramos, conhecido pelos musicais Hamilton e In The Heights, Sam Claflin, Riley Keough, Suki Waterhouse e Camila Morrone, que recentemente estiveram na série Daisy Jones & The Six, Christopher Briney, ator da série O Verão que Mudou Minha Vida, Courtney Eaton da série Yellowjackets, a veterana e há pouco venceu um Oscar Jamie Lee Curtis, Halle Bailey, a protagonista do live-action A Pequena Sereia, e muito mais!

Na lista completa divulgada, aparecem também: Ariana Madix, Ashley Park, Ayo Edebiri, Busta Rhymes, Chelsea Lazkani, Chrishell Stause, Dave Burd “Lil Dicky”, Dominique Fishback, Gal Gadot, Gavin Casalegno, Havana Rose Liu, Jonah Hauer-Kin, Jasmin Savoy Brown, Kaia Gerber, Katie Maloney, Lala Kent, Liv Hewson, Lola Tung, Nick Viall, Rachel Sennott, Sabrina Wu, Samantha Hanratty, Sarah Michelle Gellar, Scheana Shay, Sherry Cola, Sophie Nélisse, Sophie Thatcher, Stephanie Hsu e Tiffany Haddish.

Como assistir a MTV Movie e TV Awards 2023

O MTV Movie e TV Awards 2023 será transmitido ao vivo pelo canal da MTV, presente em alguns pacotes de TV por assinatura no Brasil, e na Pluto TV, plataforma streaming gratuita. O evento começa às 21h00.

Quem quiser acompanhar pela Pluto TV, nem precisa criar cadastro. É só acessar o endereço https://pluto.tv/pt/ no horário da premiação e clicar em TV ao vivo. Em seguida, irá até a categoria de entretenimento e então procurará pelo canal e pronto!

Para quem for assistir diretamente da MTV em uma aparelho de televisão, é necessário ter o canal no seu pacote de TV a cabo. Consulte disponibilidade e valores com a empresa que presta serviço na sua região.

Número do caanal da MTV

SKY TV - 159 ou 559 (HD)

Claro TV - 121 ou 621 (HD)

Oi TV - 132 ou 134 (HD)

Vivo TV - 73 ou 556 (HD)

Cabo Telecom - 123 ou 861 (HD)

Quais são os indicados de 2023?

Confira quais produções concorrem ao prêmio:

Melhor Filme | MTV Movie e TV Awards 2023

Avatar: O Caminho da Água

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre

Elvis

Não! Não Olhe!

Pânico VI

Sorria

Top Gun: Maverick

Melhor Série

Stranger Things

The Last of Us

The White Lotus

Wandinha

Wolf Pack

Yellowstone

Yellowjackets

Artista Revelação | MTV Movie e TV Awards 2023

Bad Bunny — Trem-Bala

Bella Ramsey — The Last Of Us

Emma D’Arcy — House of the Dragon

Joseph Quinn — Stranger Things

Rachel Sennott — Morte Morte Morte

Melhor Herói

Diego Luna — Andor

Jenna Ortega — Wandinha

Paul Rudd — Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania

Pedro Pascal — The Last Of Us

Tom Cruise — Top Gun: Maverick

Melhor Vilão

Elizabeth Olsen — Doutor Estranho no Multiverso da Loucura

Harry Styles — Não Se Preocupe, Querida

Jamie Campbell Bower — Stranger Things

M3GAN — M3GAN

The Bear — O Urso do Pó Branco

Melhor Beijo

Anna Torv + Philip Prajoux — The Last Of Us

Harry Styles + David Dawson — My Policeman

Madison Bailey + Rudy Pankow — Outer Banks

Riley Keough + Sam Claflin — Daisy Jones & The Six

Selena Gomez + Cara Delevingne — Only Murders in the Building

Melhor atuação em filme | MTV Movie e TV Awards 2023

Austin Butler — Elvis

Florence Pugh — Não Se Preocupe, Querida

Keke Palmer — Não! Não Olhe!

Michael B. Jordan — Creed III

Tom Cruise — Top Gun: Maverick

Melhor atuação em série | MTV Movie e TV Awards 2023

Aubrey Plaza — The White Lotus

Christina Ricci — Yellowjackets

Jenna Ortega — Wandinha

Riley Keough — Daisy Jones & The Six

Sadie Sink — Stranger Things

Selena Gomez — Only Murders in the Building

Melhor atuação cômica

Adam Sandler — Mistério em Paris

Dylan O’Brien — Influencer de Mentira

Jennifer Coolidge — Casamento Armado

Keke Palmer — Não! Não Olhe!

Quinta Brunson – Abbott Elementary

Melhor Luta

Brad Pitt (Ladybug) contra Bad Bunny (The Wolf) — Trem-Bala

Courteney Cox (Gale Weathers) vs. Ghostface — Pânico VI

Jamie Campbell Bower (Vecna) vs. Millie Bobby Brown (Eleven) — Stranger Things

Keanu Reeves (John Wick) vs. Todos — John Wick 4

Escape from Narkina 5 — Andor

Melhor Atuação Assustada

Jennifer Coolidge — The White Lotus

Jesse Tyler Ferguson — O Urso do Pó Branco

Justin Long — Noites Brutais

Rachel Sennott — Morte Morte Morte

Sosie Bacon — Sorria

Melhor Parceria | MTV Movie e TV Awards 2023

Camila Mendes + Maya Hawke — Justiceiras

Jenna Ortega + Cosa — Wandinha

Pedro Pascal + Bella Ramsey — The Last Of Us

Simona Tabasco + Beatrice Grannò — The White Lotus

Tom Cruise + Miles Teller — Top Gun: Maverick

Elenco mais fodástic*

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre

Outer Banks

Stranger Things

Teen Wolf: O Filme

Melhor Música

Demi Lovato — Still Alive (Pânico VI)

Doja Cat — Vegas (Elvis)

Lady Gaga — Hold My Hand (Top Gun: Maverick)

OneRepublic — I Ain’t Worried (Top Gun: Maverick)

Rihanna — Lift Me Up (Pantera Negra: Wakanda Para Sempre)

Taylor Swift — Carolina (Um Lugar Bem Longe Daqui)

Melhor Série de Competição

All-Star Shore

Big Brother

RuPaul’s Drag Race: All-Stars

The Challenge: USA

The Traitors

Melhor Apresentador

Drew Barrymore — The Drew Barrymore Show

Joel Madden — Ink Master

Nick Cannon — The Masked Singer

RuPaul — RuPaul’s Drag Race

Kelly Clarkson — The Kelly Clarkson Show

Melhor squad de reality show | MTV Movie e TV Awards 2023

Ariana Madix, Katie Maloney, Scheana Shay, LaLa Kent — Vanderpump Rules

Garcelle Beauvais e Sutton Stracke — The Real Housewives of Beverly Hills

RuPaul Charles e Michelle Visage — RuPaul’s Drag Race

Mike “The Situation” Sorrentino, Vinny Guadagnino, Pauly D (MVP) — Jersey Shore: Family Vacation

Tori Deal e Devin Walker — The Challenge: Ride or Dies

Melhor Documentário Musical

Halftime

Love, Lizzo

Selena Gomez: My Mind & Me

Sheryl

The Day the Music Died: The Story of Don McLean’s American Pie

