Mulheres Apaixonadas vai acabar antes? Trama será encurtada

Apesar da boa audiência na faixa, a novela "Mulheres Apaixonadas" (2003) pode terminar antes do previsto para dar espaço à reprise inédita de "Paraíso Tropical" (2007). Para isso, o folhetim de Manoel Carlos vai perder uma semana do tempo de exibição previsto originalmente para já engatar os primeiros capítulos da próxima atração.

Quando termina Mulheres Apaixonadas no Vale a Pena Ver de Novo?

Com o novo calendário da Globo, a novela Mulheres Apaixonadas está prevista para ser encerrada no dia 1º de dezembro, sexta-feira, uma semana antes do planejado. O folhetim de Manoel Carlos divide o espaço durante cinco dias com os primeiros capítulos de Paraíso Tropical, próxima novela a ocupar o horário do Vale a Pena Ver de Novo, segundo informações da colunista Carla Bittencourt, do Notícias da TV.

Paraíso Tropical começa a ser exibida em 30 de novembro, segunda-feira, mas só ocupará a faixa por inteiro a partir do dia 4. A estratégia foi traçada para que a novela tenha mais tempo para conquistar o público antes do final do ano, época em que a audiência da televisão aberta costuma cair.

Inicialmente, "Salve Jorge" (2012) era a novela cotada para substituir Mulheres Apaixonadas, mas a diretoria engavetou o projeto para colocar a história escrita por Gilberto Braga no lugar, acreditando que o título vai se sair melhor no verão.

Ambos os folhetins não repercutiram tão bem na exibição original e foram criticados pelo público, além de terem marcado números não tão bons no ibope. Para efeito de comparação, Paraíso Tropical marcou 42,88 pontos de média, menos que sua antecessora, "Páginas da Vida" (2006), que obteve 47,08 pontos.

O mesmo aconteceu com Salve Jorge e "Avenida Brasil" (2012). Gloria Perez teve a missão de suceder uma das novelas mais populares de todos os tempos, mas encontrou dificuldades. A história de Morena (Nanda Costa) derrubou a audiência, marcando apenas 33,97 pontos, enquanto sua antecessora fechou com 38,71 de média geral.

Até o momento, a reprise de Mulheres Apaixonadas está com média de 15,23 pontos. O número vem crescendo nas últimas semanas com o início das resoluções das histórias dos personagens, já que a trama guarda para os capítulos finais alguns dos momentos mais emblemáticos.

Em comparação com a novela inédita "Elas por Elas", exibida às 18h, pode-se dizer que a audiência está satisfatória. Isso porque o folhetim está amargando baixos números no Ibope e está com apenas 16,5 pontos de audiência na Grande São Paulo, marca abaixo do esperado para o horário e próximo ao obtido pela reprise da trama de Helena (Christiane Torloni).

Já em comparação com "O Rei do Gado" (1996), exibida no Vale a Pena Ver de Novo antes de Mulheres Apaixonadas, o número é menor. A história de Bruno Mezenga foi bem sucedida com mais uma reprise e fechou com média de 17,3 pontos.

