Salve Jorge? Qual novela vai substituir Mulheres Apaixonadas

Mulheres Apaixonadas ainda está no ar no Vale a Pena Ver de Novo, mas com os dias contados e por isso a emissora já estuda qual será o próximo folhetim da faixa vespertina. Uma notícia recente que deixou muita gente contente é que a cotada para substituir a obra de Manoel Carlos é Salve Jorge, obra de Gloria Perez, que foi ao ar pela primeira vez entre outubro de 2012 e maio de 2013.

A informação foi revelada em primeira mão pela coluna de Carla Bittencourt, do Notícias da TV, no dia 2 de outubro, mas ainda não consta como confirmada nos canais oficiais da TV Globo. Por isso, o DCI entrou em contato com a assessoria da emissora sobre a reprise, mas até o fechamento desta matéria não obteve resposta.

Quando acaba Mulheres Apaixonadas no Vale a Pena Ver de Novo?

Mulheres Apaixonadas tem previsão de terminar no dia 8 de dezembro, uma sexta-feira. Como nos últimos anos a TV Globo tem adotado uma dinâmica de dobradinha entre suas reprises, é provável que a substituta da faixa estreie no dia 4 de dezembro e seja exibida durante a última semana da novela de Manoel Carlos. Sendo assim, ambas ficarão com capítulos reduzidos durante este período.

A reprise de Mulheres Apaixonadas não chegará nem perto da quantidade de capítulos de sua exibição original, que alcançou os 203. Com os cortes e reedição da nova versão, o folhetim ficará na casa dos 130 capítulos, a mesma média da reprise de 2008-2009.

Salve Jorge vem sendo indicada como cotada para o Vale a Pena Ver de Novo há algum tempo, pois é um sucesso na Globoplay. Embora não tenha somado uma alta audiência em sua exibição na televisão, média de 34 pontos, o folhetim faz mais sucesso de maneira online e está sempre no Top 10 de conteúdos mais assistidos da plataforma streaming, disputando espaço com as tramas inéditas do canal.

Porto dos Milagres, Amor à Vida, América e Duas Caras também cotadas para ocupar o espaço, que atualmente reprisa sucesso da antiga faixa das 20h.

Sobre o que é Salve Jorge?

O tema principal de Salve Jorge é o tráfico internacional de pessoas. A protagonista desta história que somou 179 capítulos é Morena, interpretada por Nanda Costa. Moradora do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, a jovem recebia uma suposta proposta de emprego para trabalhar na Turquia. Porém, Morena acaba enganada e é traficada no país estrangeiro.

Morena então tenta sobreviver ao horror de ser obrigada a entrar no mundo da prostituição e busca escapar da quadrilha que é comandada por Lívia Marine (Claudia Raia). Enquanto isso, a delegada Helo (Giovanna Antonelli) reúne forças para tentar capturar os criminosos.

Outro ponto importante da história de Salve Jorge é o romance de Nanda com Theo (Rodrigo Lombardi), capitão da cavalaria do Exército, que conhece durante a ocupação do Complexo. Eles vivem um romance, mas sofrem com idas e vindas e por isso o militar também se envolve com Érica (Flávia Alessandra).

Salve Jorge é até hoje lembrada como um grande alerta para o tráfico de pessoas, em especial o de mulheres para exploração sexual. O folhetim teve grande repercussão na mídia e entre o público na época. O site oficial da emissora chegou a revelar em matéria de 2013 que uma ação em conjunto da polícia brasileira e espanhola conseguiu desmantelar um grupo de criminosos que aliciava mulheres brasileiras e as traficava se prostituírem na Espanha depois que a mãe de uma vítima denunciou o esquema após conferir o assunto na novela.

Com o tema internacional da história, a novela foi gravada entre o Brasil e a Turquia. Foram 45 dias no país europeu, se dividindo entre cenas que ganharam filmagens nas regiões da Capadócia, Éfeso e Istambul, capital da Turquia. O restante foi filmado no Rio de Janeiro, nos Estúdios da Globo. A obra é da autora Gloria Perez, responsável por produções como O Clone (2001 - 2002), América (2005) e A Força do Querer (2017).

